Internet más rápido y estable en el celular: la función que debe activar ahora mismo para una conexión sin interrupciones

La conexión a internet se ha vuelto una necesidad fundamental en la era digital, ya que gran parte de la vida diaria, tanto profesional como personal, depende de la tecnología. Esto se hace aún más evidente cuando el celular es la herramienta principal para comunicarse, trabajar y entretenerse.

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Por eso, para muchos usuarios, contar con una señal débil puede resultar muy frustrante. La imposibilidad de acceder a redes sociales, aplicaciones de mensajería o reproducir videos sin interrupciones afecta tanto la productividad como la experiencia digital. Este problema no solo ocurre con el wifi, sino también con los datos móviles.

Varios factores influyen en la calidad de la conexión de datos móviles. Uno de los más importantes es la ubicación: zonas alejadas de torres de transmisión, como áreas rurales o montañosas, suelen presentar señales más débiles. Además, estructuras físicas como edificios, paredes gruesas o materiales metálicos pueden interferir con la transmisión, reduciendo la velocidad de internet y provocando cortes en la conexión.

No todos los teléfonos móviles ni los planes de datos ofrecen la misma experiencia. Las redes 4G y 5G proporcionan velocidades superiores a las de las redes 3G, pero su disponibilidad depende del operador. Asimismo, los dispositivos más antiguos pueden no ser compatibles con las últimas tecnologías, limitando la calidad de la conexión.

Varias personas quedan desconectadas al salir de casa, dado que no cuentan con internet. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

El clima también puede afectar la señal. Lluvias intensas, nieve o tormentas eléctricas pueden interrumpir temporalmente la conexión. Aunque estos efectos suelen ser momentáneos, pueden comprometer la estabilidad del servicio.

Dado que la conectividad es esencial, es importante gestionar correctamente el uso de los datos móviles para aprovecharlos al máximo. Una de las estrategias más efectivas, según el portal especializado en tecnología Xataka, es activar el ‘modo de ahorro de datos’.

Esta función limita el consumo de datos de las aplicaciones que operan en segundo plano, lo que puede representar un ahorro significativo. En Android se activa desde Configuración > Uso de datos > Ahorro de datos, mientras que en iPhone se encuentra en Ajustes > Datos móviles > Opciones > Ahorrar datos.

Otra medida útil es desactivar las actualizaciones automáticas de aplicaciones y del sistema, ya que suelen consumir gran cantidad de datos sin que el usuario lo perciba.

La cantidad de datos móviles depende del plan que haya adquirido la persona. Foto: Getty Images/iStockphoto

En Android, se ajusta desde Configuración > Aplicaciones y notificaciones > > Datos y almacenamiento > Actualizaciones automáticas, seleccionando “Nunca”. En iPhone, se realiza desde Ajustes > App Store > Actualizaciones automáticas, simplemente desactivándola.

Por último, limitar los respaldos en la nube también ayuda a optimizar los datos móviles. Servicios como iCloud o Google Drive pueden generar un consumo elevado si sincronizan todas las aplicaciones de forma constante.

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Gestionar estos ajustes no solo mejora la experiencia de navegación, sino que también permite un control más eficiente sobre el consumo de datos móviles, evitando interrupciones y costos innecesarios.