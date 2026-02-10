Ante una señal wifi lenta y con interferencias, evite hacer este truco ‘popular’ porque podría empeorar el problema de conexión

Entre los problemas más comunes en los hogares actualmente se encuentra la mala conexión a internet. Es habitual estar viendo un video, escuchando música o editando documentos en línea cuando, de repente, el sistema comienza a ralentizarse hasta que finalmente se cae y tarda varios minutos en recuperarse.

Esta situación hace parte del día a día de muchas personas que dependen de esta herramienta para trabajar, estudiar o gestionar trámites en línea. Ante este tipo de fallas, lo primero que suele hacerse es desconectar el router, dejarlo reposar unos minutos y volverlo a conectar con la esperanza de que el servicio se restablezca desde cero.

De acuerdo con Computer Hoy, existen varios trucos a los que se recurre en estos momentos, ya que, en medio del problema, es normal buscar soluciones rápidas. Durante años se popularizó la idea de que cambiar el canal del router era un método casi infalible para mejorar la conexión a internet.

Ante una falla de conexión, la primera acción suele ser reiniciar el router. Foto: Composición de SEMANA

Esta recomendación funcionaba cuando la mayoría de los routers operaban únicamente en la banda de 2,4 GHz. Sin embargo, hoy se ha convertido en un mito que suele generar más inconvenientes que beneficios y debería quedar en el pasado, al igual que otros “arreglos” caseros relacionados con la tecnología.

La forma de optimizar el internet wifi de su hogar para que funcione mejor: la clave no está en las paredes ni en los dispositivos

Los routers actuales han mejorado de forma notable: son más inteligentes y utilizan bandas más amplias, como 5 GHz y 6 GHz, lo que reduce las interferencias de forma significativa. Aun así, estos avances no siempre se aprovechan de manera correcta.

Lo cierto es que la mayoría de los routers modernos cuentan con selección automática de canales, lo que les permite analizar el entorno, detectar interferencias y elegir la mejor opción de forma dinámica. Al fijar un canal manualmente, se limita esta capacidad de adaptación y el equipo no puede reaccionar ante nuevas interferencias.

La mejora que en ocasiones se percibe al cambiar el canal suele ser temporal, ya que el beneficio real proviene del reinicio del router, que refresca las conexiones y expulsa dispositivos problemáticos, y no del canal seleccionado.

Durante mucho tiempo se creyó que cambiar el canal del router mejoraba la conexión. Foto: Getty Images

En muchos casos, el inconveniente no está en el router, sino en su ubicación. Colocarlo detrás del televisor, dentro de un armario o en un rincón reduce la señal, porque paredes y tuberías la absorben, y ningún ajuste de software puede compensarlo.

Además, la conexión puede fallar por causas externas, como averías en el cableado o la saturación del nodo del proveedor de internet, situaciones que no se solucionan modificando la configuración del wifi.

Si el wifi del hogar suele saturarse y volverse más lento durante la noche, esta es la técnica que puede duplicar su velocidad

Los especialistas aconsejan comenzar revisando la calidad del servicio conectando un computador directamente al router mediante un cable. Si al hacerlo la velocidad es correcta, es probable que la falla se origine dentro del hogar; en caso contrario, lo más recomendable es comunicarse con la empresa proveedora del servicio.

Para mantener una señal de internet constante y eficiente, es fundamental colocar el router en una zona elevada, bien ubicada y libre de interferencias. En casas amplias, además, se sugiere prescindir de repetidores de bajo costo y elegir sistemas de red Mesh, que permiten una distribución más uniforme de la señal y un mejor rendimiento en todos los espacios.