Tecnología

La forma de optimizar el internet wifi de su hogar para que funcione mejor: la clave no está en las paredes ni en los dispositivos

El bajo rendimiento del wifi doméstico puede estar relacionado con la forma en que el router prioriza los dispositivos conectados.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
6 de febrero de 2026, 1:27 a. m.
Una conexión lenta en casa no siempre depende del plan contratado, sino de ajustes internos poco conocidos
Una conexión lenta en casa no siempre depende del plan contratado, sino de ajustes internos poco conocidos Foto: Getty Images

Cuando el internet del hogar comienza a fallar, la reacción inmediata suele ser culpar a las paredes, los electrodomésticos o incluso considerar pagar un plan más costoso. Sin embargo, en algunos casos, el verdadero problema no está en la señal que entra a la casa, sino en cómo el router distribuye el “turno” de conexión entre los dispositivos conectados.

Expertos coinciden en que los routers actuales incluyen funciones diseñadas para mejorar la experiencia general, pero que, mal gestionadas, pueden terminar jugando en contra.

El resultado es una escena común: un smart TV cargando videos con dificultad mientras otros aparatos, mucho más antiguos, consumen parte del tiempo de conexión sin que el usuario lo note.

Cuando los dispositivos viejos frenan a los nuevos

Los routers modernos suelen activar una función conocida como Airtime Fairness, o ‘Equidad de tiempo de emisión’, diseñada para que todos los dispositivos conectados tengan la misma oportunidad de transmitir datos.

Tecnología

“El dinero no puede comprar la felicidad”: publicó Elon Musk, el hombre más rico del mundo

Tecnología

Nasa confirmó el extraño fenómeno “bola de fuego” que se vio en el cielo: “No fue parte de ninguna lluvia de meteoritos”

Tecnología

Starlink llega oficialmente a Venezuela: cómo obtener el 50% de descuento y dónde comprar el kit

Tecnología

Si recibe esta llamada, haga dos preguntas para evitar ser despojado de sus cuentas bancarias

Tecnología

Científicos envían nueva alerta y dan aviso que el choque del 2024 YR4 contra la Luna crearía una lluvia de escombros sin precedentes

Tecnología

Gemini supera los 750 millones de usuarios activos mensuales; estas son sus apuestas para los próximos meses

Tecnología

¿Guarda contactos viejos en WhatsApp? Esta es la razón por la que debería eliminarlos cuanto antes

Tecnología

El botón del router wifi que casi nadie toca y sirve para aumentar la velocidad máxima del internet sin pagar un peso de más

Tecnología

Ojo, no siempre el router de la casa es el culpable de que no funcione el internet WiFi, advierten expertos

Tecnología

Así puede lograr que la vieja red de cable telefónico de su casa sea la solución para alcanzar un internet ultrarrápido

La lentitud del WiFi puede originarse cuando aparatos con distintas capacidades compiten por el mismo tiempo de conexión.
Dar la misma prioridad a todos los dispositivos no siempre garantiza una mejor experiencia de internet en casa. Foto: Getty Images

El inconveniente surge cuando un dispositivo antiguo, con menor capacidad de transmisión, recibe la misma prioridad que uno diseñado para consumir grandes cantidades de datos. Aunque ambos tengan “el mismo turno”, el equipo más antiguo avanza mucho más lento, lo que termina retrasando al resto. En la práctica, esto se traduce en interrupciones, baja velocidad y una sensación de conexión inestable, incluso con planes de internet rápidos.

Especialistas en redes domésticas señalan que esta lógica, pensada para ser justa, no siempre es eficiente en hogares donde conviven tecnologías de distintas generaciones.

Ojo, no siempre el router de la casa es el culpable de que no funcione el internet WiFi, advierten expertos

Una red, dos caminos: el ajuste que marca la diferencia

Desactivar esta función para que los equipos más modernos no tengan que esperar, según Salesforce, se realiza de la siguiente manera:

  1. Abra el navegador y escriba 192.168.0.1 o 192.168.1.1 (las direcciones más comunes para acceder a la configuración del router).
  2. Busque las opciones de ‘Conexión inalámbrica’, ‘wifi’ o ‘Ajustes avanzados’.
  3. Localice ‘Equidad de tiempo’ o ‘Airtime Fairness’ y cámbiela a ‘Desactivado’.

Con este cambio, el router priorizará la eficiencia: los dispositivos rápidos tendrán más espacio para transmitir datos, y los lentos no los frenarán.

Dar prioridad a la eficiencia de la red puede marcar la diferencia en hogares con múltiples dispositivos conectados.
El acceso a las opciones internas del router permite optimizar la conexión sin cambiar de plan de internet. Foto: Getty Images

Más de Tecnología

Desde la red social que compró en 2022, Musk compartió una reflexión personal.

“El dinero no puede comprar la felicidad”: publicó Elon Musk, el hombre más rico del mundo

La convivencia entre dispositivos antiguos y equipos modernos puede afectar el desempeño del internet en el hogar.

La forma de optimizar el internet wifi de su hogar para que funcione mejor: la clave no está en las paredes ni en los dispositivos

La noche se iluminó por segundos con una estela intensa que llamó la atención en varios puntos del estado.

Nasa confirmó el extraño fenómeno “bola de fuego” que se vio en el cielo: “No fue parte de ninguna lluvia de meteoritos”

Desde febrero, los usuarios en Venezuela pueden contratar Starlink con una reducción del 50 % en su plan residencial.

Starlink llega oficialmente a Venezuela: cómo obtener el 50% de descuento y dónde comprar el kit

Las estafas telefónicas se detectan cuando quienes llaman solicitan datos confidenciales.

Si recibe esta llamada, haga dos preguntas para evitar ser despojado de sus cuentas bancarias

La Luna podría ser escenario de un espectáculo visible desde la Tierra si se concreta un impacto cósmico.

Científicos envían nueva alerta y dan aviso que el choque del 2024 YR4 contra la Luna crearía una lluvia de escombros sin precedentes

Nueva función de Gemini permite identificar vídeos creados con inteligencia artificial.

Gemini supera los 750 millones de usuarios activos mensuales; estas son sus apuestas para los próximos meses

El almacenamiento en dispositivos móviles puede ser considerablemente reducido por una aplicación popular, que puede llegar a pesar hasta 72 GB. Se presentan estrategias para prevenir la saturación de espacio y mantener el dispositivo eficiente.

¿Guarda contactos viejos en WhatsApp? Esta es la razón por la que debería eliminarlos cuanto antes

La cuenca de Bogotá, en los Andes colombianos, donde se recuperó el núcleo sedimentario que permitió reconstruir temperaturas del clima pasado.

Estudio lanzó advertencia sobre las regiones que podrían calentarse mucho más rápido de lo previsto por el cambio climático

YouTube lanza la función de audio multilingüe para doblar videos tras dos años de programa piloto.

YouTube se actualiza y mejora sus doblajes automáticos para que sean más naturales: estos son los idiomas disponibles

Noticias Destacadas