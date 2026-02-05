La forma de optimizar el internet wifi de su hogar para que funcione mejor: la clave no está en las paredes ni en los dispositivos

Cuando el internet del hogar comienza a fallar, la reacción inmediata suele ser culpar a las paredes, los electrodomésticos o incluso considerar pagar un plan más costoso. Sin embargo, en algunos casos, el verdadero problema no está en la señal que entra a la casa, sino en cómo el router distribuye el “turno” de conexión entre los dispositivos conectados.

Expertos coinciden en que los routers actuales incluyen funciones diseñadas para mejorar la experiencia general, pero que, mal gestionadas, pueden terminar jugando en contra.

El resultado es una escena común: un smart TV cargando videos con dificultad mientras otros aparatos, mucho más antiguos, consumen parte del tiempo de conexión sin que el usuario lo note.

Cuando los dispositivos viejos frenan a los nuevos

Los routers modernos suelen activar una función conocida como Airtime Fairness, o ‘Equidad de tiempo de emisión’, diseñada para que todos los dispositivos conectados tengan la misma oportunidad de transmitir datos.

Dar la misma prioridad a todos los dispositivos no siempre garantiza una mejor experiencia de internet en casa. Foto: Getty Images

El inconveniente surge cuando un dispositivo antiguo, con menor capacidad de transmisión, recibe la misma prioridad que uno diseñado para consumir grandes cantidades de datos. Aunque ambos tengan “el mismo turno”, el equipo más antiguo avanza mucho más lento, lo que termina retrasando al resto. En la práctica, esto se traduce en interrupciones, baja velocidad y una sensación de conexión inestable, incluso con planes de internet rápidos.

Especialistas en redes domésticas señalan que esta lógica, pensada para ser justa, no siempre es eficiente en hogares donde conviven tecnologías de distintas generaciones.

Ojo, no siempre el router de la casa es el culpable de que no funcione el internet WiFi, advierten expertos

Una red, dos caminos: el ajuste que marca la diferencia

Desactivar esta función para que los equipos más modernos no tengan que esperar, según Salesforce, se realiza de la siguiente manera:

Abra el navegador y escriba 192.168.0.1 o 192.168.1.1 (las direcciones más comunes para acceder a la configuración del router). Busque las opciones de ‘Conexión inalámbrica’, ‘wifi’ o ‘Ajustes avanzados’. Localice ‘Equidad de tiempo’ o ‘Airtime Fairness’ y cámbiela a ‘Desactivado’.

Con este cambio, el router priorizará la eficiencia: los dispositivos rápidos tendrán más espacio para transmitir datos, y los lentos no los frenarán.

El acceso a las opciones internas del router permite optimizar la conexión sin cambiar de plan de internet. Foto: Getty Images