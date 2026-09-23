La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, llegó este miércoles a Chaparral para reunirse con autoridades locales, líderes y representantes de distintos sectores de la comunidad, en medio de la sucesión de sismos que se registra desde el pasado domingo.

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La actividad sísmica mantiene en alerta al sur del Tolima

En la Casa de la Cultura Darío Echandía Olaya de Chaparral, la gobernadora Adriana Magali Matiz socializó la información entregada por el Servicio Geológico Colombiano sobre la actividad sísmica que se presenta en esta zona del Tolima desde la madrugada del domingo 20 de septiembre.

La gobernadora explicó que la situación ha mantenido una actividad frecuente en el municipio.

Matiz señaló que desde el inicio del fenómeno se han registrado más de 440 movimientos en 75 horas.

“ (...) estoy hablando de que cada 10 minutos hay un sismo, son seis sismos cada hora que hay en el municipio de Chaparral”, afirmó la mandataria.

Según la mandataria, los movimientos también han sido percibidos en municipios cercanos como Roncesvalles, San Antonio y Rioblanco.

Revisión de edificaciones y medidas de prevención

Durante la reunión con la comunidad también se abordan las medidas que deben adoptarse ante la posibilidad de que algunas edificaciones presenten afectaciones.

Matiz explicó que se realizarán visitas a estructuras que puedan representar algún riesgo.

Si durante esas inspecciones se encuentra alguna afectación que comprometa la seguridad, las personas que permanezcan o trabajen en esos lugares deberán ser desalojadas, según indicó la gobernadora.

La mandataria también habló de la necesidad de que las familias conozcan con anticipación las rutas de evacuación y los sitios de encuentro.

Incluso planteó la posibilidad de realizar un simulacro para que la comunidad sepa cómo actuar ante una eventual emergencia.

“Es muy importante que la gente sepa cuál es la ruta de evacuación, cuál es el sitio de encuentro”, dijo Matiz.

La Gobernación del Tolima, por su parte, informó que conformó una comisión técnica integrada por el Servicio Geológico Colombiano, Cortolima y la propia administración departamental para evaluar directamente el comportamiento del suelo y las condiciones del territorio.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, informó en Chaparral sobre la sucesión de sismos que se registra en el municipio y señaló que ya se contabilizan más de 440 movimientos en 75 horas. Foto: Compo.sición Semana/ Getty Images/@sgcol

Se evalúa mantener la escuela en casa

Uno de los puntos centrales de la reunión en Chaparral es la situación de los estudiantes y docentes de la zona.

Desde este martes 22 y durante el miércoles 23 de septiembre, cerca de 16.700 estudiantes de Chaparral, San Antonio, Rioblanco y Roncesvalles fueron trasladados temporalmente a la modalidad de escuela en casa como medida preventiva.

La estrategia contempla el trabajo mediante guías, acompañamiento de los docentes y, en algunas instituciones, clases virtuales.

La Gobernación explicó que la decisión representa un cambio temporal en la modalidad para proteger a la comunidad educativa.

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Ahora, ante la continuidad de los movimientos, la administración departamental analiza si esta medida debe mantenerse.

“Vamos a evaluar nuevamente la situación y ver si es pertinente continuar con esas medidas, que yo creo que es lo más prudente”, manifestó Matiz.

La gobernadora explicó que la decisión será revisada teniendo en cuenta que los movimientos sísmicos continúan y que existe preocupación entre los habitantes.

La mandataria también señaló que las autoridades deben mantener un monitoreo permanente de la zona junto con el Servicio Geológico Colombiano.

Según explicó, este seguimiento permitirá revisar lo que está ocurriendo en el área del Cañón de Las Hermosas y emitir las alertas correspondientes si se presenta alguna novedad.

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La emergencia también incluye incendios forestales

La actividad sísmica no es la única situación que mantiene en alerta a las autoridades del Tolima.

La Gobernación también reportó incendios forestales activos en el departamento y señaló que la emergencia por incendios completa varias semanas.