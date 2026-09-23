Evite largas filas: así puede sacar el registro civil por internet de manera sencilla y sin complicaciones

Un trámite que durante años estuvo asociado a las oficinas de la Registraduría y a las filas eternas que a veces suelen presentarse, ahora puede realizarse desde internet. Los colombianos que necesiten una copia de su registro civil pueden solicitarla de manera digital y recibir el documento sin tener que ir presencialmente a una sede de la entidad.

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La alternativa está disponible para quienes necesiten consultar o adquirir copias de registros civiles de nacimiento, matrimonio o defunción. El documento obtenido mediante este mecanismo cuenta con herramientas de validación que permiten comprobar que la copia corresponde a un registro expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Para iniciar el proceso, el ciudadano debe ingresar a la plataforma oficial habilitada por la entidad para este servicio. En la que deberá ingresar a la opción marcada como “copia digital registro civil”, posteriormente debe crear una cuenta, en caso de no tenerla, o ingresar con los datos de acceso previamente registrados.

Una vez dentro del portal, el usuario tendrá que indicar cuál es el registro que necesita. El sistema contempla tres posibilidades: nacimiento, matrimonio y defunción.

Después, la plataforma solicitará diferentes datos para encontrar la inscripción correspondiente. La información requerida puede cambiar dependiendo del documento que se esté buscando y puede incluir datos personales, número serial, tomo, folio u otros elementos.

Registro civil Foto: Karen Salamanca

Cuando la información haya sido localizada y validada, el sistema permitirá continuar con el pago correspondiente. Una vez completado este paso, el ciudadano podrá descargar la copia digital del registro civil.

El archivo obtenido incluye mecanismos electrónicos que permiten verificar su autenticidad, una característica especialmente importante cuando el documento debe ser presentado ante una entidad pública o privada.

La Registraduría ha señalado la importancia de utilizar únicamente sus canales oficiales para realizar este tipo de trámites. Esto permite reducir el riesgo de caer en páginas fraudulentas que puedan solicitar información personal o cobros no autorizados.

¿Cuánto cuesta?

Para 2026, la tarifa informada para obtener una copia digital del registro civil mediante la plataforma en línea es de $18.750. El valor corresponde tanto al registro de nacimiento como al de matrimonio o defunción.

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Quienes necesiten una copia física también cuentan con la opción de realizar el trámite presencialmente. En Colombia, el valor establecido para este documento es de $10.800.

Antes de adelantar el procedimiento, también es posible consultar información relacionada con el lugar donde fue inscrito un registro civil de nacimiento o matrimonio. Este dato puede ser necesario cuando se requiere continuar con otros trámites relacionados con la inscripción.

De esta manera, la modalidad digital ofrece una alternativa para quienes necesitan obtener una copia del registro sin desplazarse hasta una oficina. El proceso puede adelantarse desde un computador o dispositivo con conexión a internet, siempre utilizando la plataforma oficial de la Registraduría.