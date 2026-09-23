Ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó la situación real detrás del incendio en Villa de Leyva

En un balance oficial entregado sobre las operaciones de emergencia en el departamento de Boyacá, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que las labores conjuntas de los organismos de socorro han permitido alcanzar aproximadamente un 90 % de control sobre los incendios forestales que afectan al Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

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El funcionario resaltó el despliegue técnico e institucional coordinado junto a la Dirección Nacional de Bomberos para contener la conflagración.

De acuerdo con el reporte oficial, las maniobras de control han incluido el trabajo de unidades en alta montaña que, operando en los límites del páramo y sobre cañones de difícil acceso, han extendido líneas de mangueras para frenar el avance directo de las llamas.

El ministro calificó como heroica la labor de las tripulaciones de bomberos, la Defensa Civil y la Fuerza Pública, destacando que sus intervenciones se ejecutan bajo elevadas condiciones de riesgo.

Avances operacionales y protección de centros urbanos

El informe de la cartera de Gobierno detalló que la estrategia de contención cuenta con el apoyo de seis helicópteros equipados para realizar descargas de agua en los puntos más críticos de la reserva.

Emergencia en Parques Nacionales: atienden de forma simultánea incendios en Iguaque y Las Hermosas. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia

Este despliegue combinado entre fuerza aérea e infantería de socorro permitió frenar la propagación del fuego en sectores clave como el municipio de Chíquiza y la parte alta del parque nacional, donde los equipos ya adelantaban labores de enfriamiento y liquidación de puntos calientes.

Lara enfatizó que la rápida contención del evento ambiental evitó la destrucción de miles de hectáreas de ecosistema estratégico, salvaguardando además la integridad de las zonas habitadas y reduciendo la amenaza sobre el casco urbano del municipio de Villa de Leyva.

Ministro Rodrigo Lara confirma 90 % de control en el incendio del Santuario de Iguaque. Foto: MinInterior

Las autoridades confirmaron que no se registraron pérdidas humanas durante el desarrollo de la contingencia en la provincia de Ricaurte.

Directriz del Ejecutivo y continuidad de los operativos

Frente a la evolución favorable de la emergencia, el jefe de la cartera del Interior indicó que, de mantenerse las condiciones meteorológicas y de viento adecuadas, se prevé avanzar en las próximas horas hacia la extinción definitiva del fuego.

Como Ministro del Interior, informo el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos:



Esto es lo que está pasando ahora en el Santuario de Iguaque. Bomberos arriba, en el páramo, tendiendo manguera sobre el cañón. Apagan el fuego al riesgo de su vida. Son héroes.



Hay 6… pic.twitter.com/D9onkUwBXD — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) September 23, 2026

No obstante, el Gobierno Nacional aclaró que no se retirará el personal del territorio ni se descuidará la vigilancia preventiva en los focos liquidados.

El ministro reafirmó que el presidente Abelardo De La Espriella mantiene una instrucción permanente al Ministerio del Interior, la UNGRD y la Dirección Nacional de Bomberos de no detener el despliegue operativo hasta garantizar la seguridad total de la zona. Las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo mantendrán la supervisión en el perímetro protegido para evitar posibles reactivaciones.