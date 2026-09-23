Panaca se pronunció oficialmente en la tarde de este miércoles, 23 de septiembre, tras la muerte de Nicolás Echeverry Fonseca, un joven ingeniero de sistemas que hacía parte de su equipo de trabajo. El fallecimiento se registró mientras el trabajador se encontraba cumpliendo su jornada laboral al interior del parque, ubicado en Quimbaya, Quindío.

Corte Suprema mantiene encuentro de magistrados en Santa Marta pese al paro armado: “La justicia nunca se paraliza”

A través de un comunicado, divulgado por sus redes sociales, la organización lamentó lo sucedido y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y personas cercanas al joven.

“Panaca lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro colaborador, Nicolás Echeverry Fonseca. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos, y nos unimos a su dolor en este momento”, señaló.

El parque también se refirió a las diferentes versiones que comenzaron a circular sobre las circunstancias del fallecimiento y pidió evitar especulaciones.

“Ante la información que circula en redes sociales sobre las circunstancias de su fallecimiento, Panaca rechaza cualquier tipo de especulación”, indicó.

Además, Panaca pidió “a la ciudadanía y a los medios de comunicación” manejar la información con responsabilidad y respeto por la memoria de su colaborador y por la tranquilidad de su familia.

SEMANA se comunicó con el parque para conocer mayores detalles sobre lo ocurrido. Sin embargo, señaló que, por ahora, la información oficial disponible es la consignada en el comunicado divulgado este miércoles.

Corte Suprema pide a la Fiscalía investigar al exministro Benedetti por escándalo de recomendados en la Dian

Versiones sobre lo ocurrido están bajo investigación

Medios locales del Quindío han informado de manera preliminar que, al parecer, el joven se habría quitado la vida. Esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades y las circunstancias que rodearon su fallecimiento continúan siendo materia de investigación.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial de las autoridades que establezca la causa de la muerte. Panaca, por su parte, aseguró que acompaña a la familia de Nicolás Echeverry Fonseca y que está a su disposición en este difícil momento.

Comunicado de Panaca. Foto: Suministrado