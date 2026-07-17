LOTERÍAS

En Colombia hay un nuevo millonario: cayó MiLoto

El ganador obtuvo su tiquete bajo la modalidad automática en la red comercial SuperGIROS.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
17 de julio de 2026 a las 9:24 a. m.
Sorteo 0572 del chance MiLoto.
Sorteo 0572 del chance MiLoto. Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil baloto_colombia

Colombia amaneció con un nuevo millonario. En Cartagena, un apostador de MiLoto acertó este chance con los números 4, 17, 18, 36 y 37 del sorteo 0572 y se llevó $160 millones.

Desde MiLoto indicaron que el tiquete ganador fue adquirido bajo la modalidad automática y fue vendido por la red comercial SuperGIROS.

Miloto 23 de septiembre
MiLoto cayó en Colombia: dos felices ganadores en Bogotá y Puerto Salgar por 750 millones

Se trata de la quinta vez en la historia de MiLoto que el premio mayor cae en Cartagena.

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 13 de julio de 2026, MiLoto ha pagado más de $54.561 millones en premios, equivalentes a 3.192.386 premios entregados, consolidándose como el juego más fácil de ganar. En ese mismo periodo, ha transferido más de $22.823 millones al sistema de salud del país, reafirmando su compromiso con el bienestar de los colombianos”, informaron desde MiLoto.

Por lo tanto, el nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en www.baloto.com.

Los apostadores ya pueden consultar el número ganador del sorteo de este 16 de julio.
Ya salió la Lotería de Bogotá: resultado ganador de los 12.000 millones de pesos, jueves 16 de julio de 2026

Además, recuerde que ahora podrá cobrar los premios de hasta $2 millones de Baloto Revancha, MiLoto y Colorloto en www.baloto.com. MiLoto se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial —www.baloto.com—. También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies”, concluyeron desde Miloto.