En Colombia hay un nuevo millonario: cayó MiLoto

Colombia amaneció con un nuevo millonario. En Cartagena, un apostador de MiLoto acertó este chance con los números 4, 17, 18, 36 y 37 del sorteo 0572 y se llevó $160 millones.

Desde MiLoto indicaron que el tiquete ganador fue adquirido bajo la modalidad automática y fue vendido por la red comercial SuperGIROS.

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Se trata de la quinta vez en la historia de MiLoto que el premio mayor cae en Cartagena.

“Entre el 20 de octubre de 2023 y el 13 de julio de 2026, MiLoto ha pagado más de $54.561 millones en premios, equivalentes a 3.192.386 premios entregados, consolidándose como el juego más fácil de ganar. En ese mismo periodo, ha transferido más de $22.823 millones al sistema de salud del país, reafirmando su compromiso con el bienestar de los colombianos”, informaron desde MiLoto.

Por lo tanto, el nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en www.baloto.com.

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“Además, recuerde que ahora podrá cobrar los premios de hasta $2 millones de Baloto Revancha, MiLoto y Colorloto en www.baloto.com. MiLoto se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial —www.baloto.com—. También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies”, concluyeron desde Miloto.