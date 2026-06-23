El MiLoto se ha convertido en uno de los juegos de azar más atractivos en Colombia para millones de aficionados a las apuestas.

Esta vez, un jugar de la ciudad de Cali le atinó a la suerte y se convirtió en el más reciente ganador del premio mayor del sorteo, llevándose 120 millones de pesos.

Según confirmó Baloto a través de un comunicado, la combinación ganadora que lo hizo ganador de este millonario premio de MiLoto fue 6, 16, 27, 30 y 34 del sorteo No. 0555.

Hoy el Baloto llega a 50 mil millones de pesos de acumulado: revise si se lo ganó este lunes 22 de junio de 2026

Además, señaló que es la cuarta vez en la historia de MiLoto que el premio mayor cae en la ciudad de Cali, luego de que el apostador se animara a jugar adquiriendo su tiquete bajo la modalidad automática a través de la página web www.baloto.com

Para reclamar el premio, el nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en la misma página web de este popular juego de azar que le ha dado momentos de alegría a varios colombianos desde su creación.

Ya se conocieron los resultados del sorteo 539 de Miloto en Colombia. Foto: Getty Images / MiLoto

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 15 de junio de 2026, MiLoto ha pagado más de $53.011 millones en premios, equivalentes a 3.067.115 premios entregados, consolidándose como el juego más fácil de ganar.

Durante este mismo periodo de tiempo, de acuerdo con un comunicado difundido por Baloto, ha transferido más de $22.191 millones al sistema de salud del país, reafirmando su compromiso con el bienestar de los colombianos.

¿Cómo jugar MiLoto?

Además de captar la atención de los apostadores por sus millonarios premios, MiLoto también se ha posicionado como uno de los juegos de azar más llamativos para millones de colombianos por ofrecer una dinámica sencilla y de fácil acceso.

El tiquete puede adquirirse de forma rápida desde la comodidad del celular o computador, ingresando a la página web oficial de Baloto: www.baloto.com. Para quienes prefieren la modalidad tradicional, también está disponible en más de 43 mil puntos de venta de Su Red y SuperGIROS en todo el país, así como en las principales cadenas de grandes superficies.

Resultado Super Astro Luna de hoy: número ganador y signo del sorteo de este 22 de junio de 2026

La mecánica de este juego fue creada por Baloto, diseñada para aquellos apostadores que se la juegan por cumplir sus sueños, donde por solo $4.000 se suman a la lista de posibles afortunados que podrían llevarse a casa un acumulado desde $120 millones, que es su premio mayor.

Sin embargo, dependiendo la cantidad de números acertados, podrían acceder a otros premios menores, pero igualmente significativos para el bolsillo.