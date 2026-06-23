Hoy el Baloto llega a 50 mil millones de pesos de acumulado: revise si se lo ganó este lunes 22 de junio de 2026

Este lunes 22 de junio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo del Baloto, correspondiente al número 2673, en una jornada que volvió a despertar la expectativa de miles de apostadores en todo el país debido a los altos acumulados en juego.

¿Fue el ganador? Resultado Lotería Chontico Día y Noche del lunes 22 de junio de 2026

En esta edición, el acumulado del Baloto tradicional alcanzó los 44.000 millones de pesos, mientras que en la modalidad Baloto Revancha el acumulado llegó a los 6.000 millones de pesos, para un total combinado cercano a los 50.000 millones de pesos en juego.

Resultados del Baloto (sorteo tradicional)

En el sorteo de este lunes, el resultado oficial fue el siguiente:

Premio acumulado de 44.000 millones de pesos

Número ganador: 08 - 12 - 16 - 28 - 33.

08 - 12 - 16 - 28 - 33. Súper balota: 14.

Resultados del Baloto Revancha

En la modalidad adicional de Revancha, los resultados fueron:

Premio acumulado de 6.000 millones de pesos

Número ganador: 04 - 10 - 20 - 27 - 36.

04 - 10 - 20 - 27 - 36. Súper balota: 01.

Jugadores del Baloto revisan resultados tras un nuevo sorteo cargado de premios. Foto: Getty Images / Baloto

Así llegan los últimos resultados del Baloto

El comportamiento de los últimos sorteos muestra una combinación variada de números, sin tendencias claramente repetitivas, lo que mantiene el carácter aleatorio del juego.

Últimos 3 sorteos del Baloto (con súper balota)

20 de junio de 2026: 31 - 34 - 37 - 38 - 43 - 14

31 - 34 - 37 - 38 - 43 - 14 17 de junio de 2026: 16 - 20 - 34 - 37 - 39 - 13

16 - 20 - 34 - 37 - 39 - 13 15 de junio de 2026: 04 - 13 - 16 - 22 - 31 - 11

Últimos 3 sorteos de Baloto Revancha (con súper balota)

20 de junio de 2026: 08 - 17 - 26 - 29 - 32 - 07

08 - 17 - 26 - 29 - 32 - 07 17 de junio de 2026: 07 - 12 - 19 - 34 - 35 - 09

07 - 12 - 19 - 34 - 35 - 09 15 de junio de 2026: 18 - 24 - 32 - 37 - 39 - 03