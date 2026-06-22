Los jugadores de Súper Astro Luna estuvieron atentos al resultado del sorteo de este lunes, 22 de junio, de 2026, uno de los juegos de azar más populares del país por la posibilidad de obtener importantes premios al acertar el número y el signo zodiacal.

Super Astro Sol del lunes 22 de junio: estos son los números ganadores

Miles de apostadores en Colombia siguen diariamente este juego administrado por Corredor Empresarial, que se realiza todos los días y permite participar con números de cuatro cifras acompañados por uno de los 12 signos del zodiaco.

Resultado del Súper Astro Luna del 22 de junio de 2026

Número ganador: 4700.

Signo zodiacal: Aries.

Los participantes que hayan acertado tanto el número como el signo podrán reclamar el premio correspondiente de acuerdo con las reglas establecidas por el operador del juego.

¿Cómo se juega Súper Astro?

Para participar, los apostadores deben elegir un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, además de seleccionar uno de los signos zodiacales disponibles.

El valor de los premios depende del monto apostado y del nivel de acierto obtenido. Quienes coinciden con el número y el signo suelen acceder a los premios más altos del sorteo.