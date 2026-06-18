Consulte los resultados de El Sinuano Día y Noche hoy, jueves 18 de junio de 2026

El sorteo de El Sinuano Día y Noche es uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia, especialmente por quienes esperan cada jornada con la ilusión de acertar los números ganadores.
Este jueves 18 de junio no fue la excepción, ya que miles de personas estuvieron atentas a los resultados tanto en la jornada diurna como en la nocturna, con la esperanza de que la suerte estuviera de su lado.
Como es habitual, el sorteo se realiza en dos momentos del día, lo que brinda a los participantes más oportunidades de ganar y mantiene viva la expectativa.
A lo largo de la jornada, los apostadores consultan los resultados a través de distintos canales, desde medios digitales hasta transmisiones en vivo, para verificar sus números de manera rápida y confiable.
Se recomienda a los participantes comprobar los resultados en fuentes oficiales y conservar sus comprobantes de juego en caso de resultar ganadores.
Asimismo, es importante recordar que estos juegos deben asumirse con responsabilidad, como una forma de entretenimiento y no como una fuente segura de ingresos.
Resultados del sorteo de la lotería El Sinuano Día
- El Sinuano Día: 6904
- Quinta cifra: 7
Resultados del sorteo de la lotería El Sinuano Noche
- El Sinuano Día: Pendiente
- Quinta cifra: Pendiente
¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?
Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.
Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera:
- Combinación completa: acierto de los cuatro números en el orden exacto.
- Aciertos parciales: se premia a quienes acierten las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número —llamado “uña”—.
- La edición nocturna de lunes a sábado de El Sinuano se realiza a las 10:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden conocer el resultado ganador.
- Se recomienda revisar cuidadosamente los números publicados y, en caso de haber resultado ganador, acudir con el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.