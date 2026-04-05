Lotería de Boyacá: números ganadores del sorteo de este sábado, 4 de abril

La Lotería de Boyacá realizó este sábado 4 de abril de 2026 su sorteo número 4618, una de las jornadas más esperadas por los apostadores en el país.
Este tradicional juego, que se celebra cada semana a las 10:45 p. m., ofreció un premio mayor de 15.000 millones de pesos, además de diversas categorías de premios secundarios que aumentan el interés entre los participantes.
Resultado del sorteo del 4 de abril de 2026
En el sorteo correspondiente a este sábado 4 de abril, la combinación ganadora del premio mayor fue la siguiente:
- Número: 9933
- Serie: 234
Resultados de los últimos sorteos
Las combinaciones ganadoras del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:
- Sorteo del 28 de marzo de 2026: número: 6924 serie 282
- Sorteo del 21 de marzo de 2026: número: 1990 serie 044
- Sorteo del 14 de marzo de 2026: número: 1499 serie 211
Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá
El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera:
- Premio Mayor: $ 15.000.000.000
- Premio Fortuna: $1.000.000.000
- Premio Alegría: $ 400.000.000
- Premio Ilusión: $ 300.000.000
- Premio Esperanza: $ 100.000.000
- Premio Berraquera: $ 50.000.000
- Premio Optimismo: $ 20.000.000
- Premio Valentía: $ 10.000.000
Quienes adquirieron su billete o fracción deben verificar cuidadosamente el número y la serie para confirmar si hacen parte de los ganadores, de acuerdo con el plan oficial de premios de la Lotería de Boyacá.
Semana tras semana, este tradicional juego convoca a miles de apostadores que buscan la fortuna, al tiempo que contribuyen con recursos destinados al sector salud en el país.
En caso de obtener un premio entre 140 UVT y 10 millones de pesos, el proceso es sencillo: se debe presentar el billete debidamente diligenciado, el formulario RCO-01 con huella y el documento de identidad en formato PDF ante un distribuidor autorizado. Posteriormente, ellos se encargan de tramitar la autorización de pago, que suele confirmarse en un plazo máximo de tres días.