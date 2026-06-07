La Lotería de Boyacá realizó este sábado 6 de junio un nuevo sorteo que mantiene la expectativa entre miles de jugadores en todo el país.

Como cada semana, la atención estuvo puesta en el premio mayor y en las distintas series ganadoras que podrían cambiar la suerte de varios participantes.

Para el sorteo de este sábado, el premio mayor alcanzó los 15.000 millones de pesos, una de las cifras más altas entregadas en Colombia.

El sorteo se realiza en vivo a las 10:40 de la noche y puede seguirse a través de Canal Trece o mediante plataformas digitales como YouTube.

Los jugadores deben verificar cuidadosamente que su billete coincida tanto en número como en serie con los resultados oficiales para saber si resultaron ganadores.

¿Tuvo suerte? Resultados de El Sinuano Día y Noche de este 6 de junio

Resultado del sorteo del 6 de junio de 2026

El número ganador del premio mayor del sorteo 4627 fue:

Número: 5588

Serie: 145

Últimos resultados de la Lotería de Boyacá

En caso de que no conozca los últimos resultados del sorteo, estos fueron los números ganadores de los tres sábados pasados:

Sábado 30 de mayo de 2026: 2106– Serie 084

Sábado 23 de mayo de 2026: 0414– Serie 281

Sábado 16 de mayo de 2026: 0018 – Serie 419

Super Astro Sol del sábado, 6 de junio: estos son los números ganadores

Premios de la Lotería de Boyacá

Además del premio mayor de 15.000 millones de pesos, existen diferentes categorías que pueden obtener los participantes: