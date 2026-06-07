La Lotería de Boyacá realizó este sábado 6 de junio un nuevo sorteo que mantiene la expectativa entre miles de jugadores en todo el país.
Como cada semana, la atención estuvo puesta en el premio mayor y en las distintas series ganadoras que podrían cambiar la suerte de varios participantes.
Para el sorteo de este sábado, el premio mayor alcanzó los 15.000 millones de pesos, una de las cifras más altas entregadas en Colombia.
El sorteo se realiza en vivo a las 10:40 de la noche y puede seguirse a través de Canal Trece o mediante plataformas digitales como YouTube.
Los jugadores deben verificar cuidadosamente que su billete coincida tanto en número como en serie con los resultados oficiales para saber si resultaron ganadores.
Resultado del sorteo del 6 de junio de 2026
El número ganador del premio mayor del sorteo 4627 fue:
Número: 5588
Serie: 145
Últimos resultados de la Lotería de Boyacá
En caso de que no conozca los últimos resultados del sorteo, estos fueron los números ganadores de los tres sábados pasados:
- Sábado 30 de mayo de 2026: 2106– Serie 084
- Sábado 23 de mayo de 2026: 0414– Serie 281
- Sábado 16 de mayo de 2026: 0018 – Serie 419
Premios de la Lotería de Boyacá
Además del premio mayor de 15.000 millones de pesos, existen diferentes categorías que pueden obtener los participantes:
- Premio Mayor: 15.000.000.000
- Premio Fortuna: 1.000.000.000 $
- Premio Alegría: 400.000.000 $
- Premio Ilusión: 300.000.000 $
- Premio Esperanza: 100.000.000 $
- Premio Berraquera: 50.000.000 $
- Premio Optimismo: 20.000.000 $
- Premio Valentía: 10.000.000 $