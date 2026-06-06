Super Astro Sol del sábado, 6 de junio: estos son los números ganadores

Super Astro Sol celebró este sábado, 6 de junio de 2026, un nuevo sorteo a las 4:00 de la tarde, manteniéndose como uno de los juegos de suerte y azar más reconocidos del país.

Estos fueron los resultados oficiales:

El número ganador es: 6739

Los últimos tres dígitos: 739

Los últimos dos dígitos: 39

El signo zodiacal ganador es: Virgo

Este popular juego de azar atrae a miles de apostadores que buscan ganar importantes sumas de dinero al coincidir con la cifra sorteada y el signo de la suerte.

Quienes deseen jugar deben adquirir un tiquete por valores que oscilan entre los 500 y los 10.000 pesos. Posteriormente, deberán seleccionar una combinación de cuatro cifras, del 0 al 9, y asociarla con el signo zodiacal de su preferencia.

Resultado Lotería Chontico este viernes, 5 de junio de 2026, en el sorteo 8452

No obstante, este juego ofrece diferentes modalidades de premio. Quienes acierten las tres últimas cifras del número ganador y el signo zodiacal recibirán un pago equivalente a 1.000 veces el valor apostado. Por su parte, quienes coincidan con las dos últimas cifras y el signo obtendrán un premio de 100 veces su apuesta.