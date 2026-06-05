Resultado Lotería Chontico este viernes, 5 de junio de 2026, en el sorteo 8452

La suerte volvió a ponerse a prueba este viernes 5 de junio de 2026 con un nuevo sorteo de la Lotería Chontico Día y Noche, uno de los juegos de azar que más seguidores reúne en Colombia. Como en cada edición, miles de personas estuvieron pendientes de los resultados con la ilusión de quedarse con el premio mayor.

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: consulte aquí los resultados de este viernes, 5 de junio de 2026

Una vez finalizado el sorteo, se reveló la combinación ganadora. En esta oportunidad, el número que resultó favorecido fue el 6839, convirtiéndose en el gran protagonista de la jornada y en la cifra que hizo sonreír a los afortunados apostadores.

Para esta edición, el número ganador de ‘La Quinta’ fue el 7, dato que completó los resultados oficiales anunciados por la organización tras el desarrollo del juego.

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 5 de junio de 2026

Premio mayor: 6839 - 7

Tres últimas cifras: 839.

Dos últimas cifras: 39.

Número completo: 6839.

Última cifra: 7.

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 5 de junio de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente.

Dos últimas cifras: pendiente.

Número completo: pendiente.

Última cifra: pendiente.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el sábado 6 de junio, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

4 de junio de 2026 - 0360. La Quinta: 0.

3 de junio de 2026 - 6329. La Quinta: 9.

2 de junio de 2026 - 0542. La Quinta: 9.

Chontico Noche