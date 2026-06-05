Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: consulte aquí los resultados de este viernes, 5 de junio de 2026

Este viernes, 5 de junio de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados de este jueves, 4 de junio de 2026, en el sorteo 8451

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

En el sorteo número 6541 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 9513, mientras que la quinta balota fue el 1.

Resultados del sorteo 6541 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 9513

Quinta balota: 1

Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6542 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Resultados de La Tinka del 3 de junio: estos son los números ganadores

Para quienes no pudieron revisar los sorteos más recientes, estos resultados hacen parte del resumen de las últimas combinaciones ganadoras en las dos versiones del juego que han sido:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 4 de junio de 2026: 6016 – Quinta balota: 7

– Quinta balota: Sorteo del 3 de junio de 2026: 8337 – Quinta balota: 2

– Quinta balota: Sorteo del 2 de junio de 2026: 5535 – Quinta balota: 2

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 4 de junio de 2026: 5603 – Quinta balota: 3

– Quinta balota: Sorteo del 3 de junio de 2026: 2130 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sorteo del 2 de junio de 2026: 2141 – Quinta balota: 4

La Antioqueñita continuará con su programación habitual, por lo que este sábado, 6 de junio de 2026, volverá a rodar con nuevos sorteos y la ilusión intacta de miles de apostadores en todo el país.