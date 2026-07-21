Resultado del Super Astro Sol: consulte el número y el signo millonario del martes 21 de julio de 2026

El Super Astro Sol realizó un nuevo sorteo este martes, 21 de julio de 2026, y ya se conocen el número y el signo ganadores. Quienes participaron en esta edición ya pueden verificar su apuesta para saber si obtuvieron algún premio.

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este martes, 21 de julio de 2026

Resultado del Super Astro Sol del martes 21 de julio de 2026

El resultado oficial del Super Astro Sol de este martes fue:

Número ganador: 2695.

2695. Signo ganador: Aries.

Los jugadores deben revisar tanto el número como el signo elegido al momento de realizar la apuesta, ya que ambos son determinantes para definir el premio correspondiente según la modalidad del juego.

Últimos resultados del Super Astro Sol

Estos fueron los resultados más recientes del Super Astro Sol:

Martes 21 de julio de 2026: Número 2695 – Aries

Número 2695 – Aries Sábado 18 de julio de 2026: Número 2948 – Aries

Número 2948 – Aries Viernes 17 de julio de 2026: Número 8208 – Géminis

Número 8208 – Géminis Jueves 16 de julio de 2026: Número 5037 – Capricornio

Consultar los resultados anteriores es una práctica habitual entre algunos jugadores que buscan llevar un registro de los números y signos que han salido en los sorteos recientes.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol es un juego de suerte y azar en el que cada participante define el valor de su apuesta y selecciona un número de hasta cuatro cifras junto con uno de los doce signos del zodiaco.

Para ganar, el número y el signo elegidos deben coincidir con los anunciados durante el sorteo oficial.

Dependiendo del nivel de coincidencia entre la apuesta y el resultado oficial, el jugador puede acceder a diferentes categorías de premios establecidas por el reglamento del juego.