La Antioqueñita Día y Tarde: descubra las combinaciones ganadoras de este sábado, 18 de julio de 2026

Este sábado, 18 de julio de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

Resultados Super Astro Luna del 17 de julio de 2026

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

En el sorteo número 6627 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 8203mientras que la quinta balota fue el 0.

Resultados del sorteo 6627 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 8203

Quinta balota: 0

Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6628 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Así se vivieron los números ganadores de las Loterías: Medellín, Santander y Risaralda, este viernes, 17 de julio de 2026

Para quienes no pudieron revisar los sorteos más recientes, estos resultados hacen parte del resumen de las últimas combinaciones ganadoras en las dos versiones del juego que han sido:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 17 de julio de 2026: 5619 – Quinta balota: 2.

– Quinta balota: Sorteo del 16 de julio de 2026: 3122 – Quinta balota: 9.

– Quinta balota: Sorteo del 15 de julio de 2026: 6875 – Quinta balota: 9.

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 17 de julio de 2026: 6653 – Quinta balota: 3.

– Quinta balota: Sorteo del 16 de julio de 2026: 0083 – Quinta balota: 0.

– Quinta balota: Sorteo del 15 de julio de 2026: 7378 – Quinta balota: 5.

La Antioqueñita continuará con su programación habitual, por lo que este domingo, 19 de julio 2026, volverá a rodar con nuevos sorteos y la ilusión intacta de miles de apostadores en todo el país.