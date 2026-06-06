¿Tuvo suerte? Resultados de El Sinuano Día y Noche de este 6 de junio

El Sinuano Día y Noche juega dos veces al día y se ha convertido en una de las loterías favoritas de los colombianos. El sorteo entrega millones de pesos en premios y ofrece beneficios a los ganadores.

Los jugadores pueden seguir los sorteos en vivo por canales de YouTube u otros medios electrónicos. También pueden revisar los resultados en sitios autorizados o puntos físicos de venta encargados de divulgar los números ganadores.

Sinuano Día y Noche juega dos veces cada día, a las 2:30 p.m. y a las 10:30 de la noche. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Esta lotería juega en la jornada de la mañana y nuevamente en la noche, a las 10:30. Este formato le permite entregar más premios y acercarse a los jugadores. El Sinuano Día realiza sus sorteos todos los días, incluyendo domingos y festivos, a las 2:30 de la tarde.

Resultados de El Sinuano Día del 6 de junio

Número ganador de cuatro cifras: 8337

La Quinta: 4

Resultados de El Sinuano Noche del 6 de junio

Número ganador de cuatro cifras: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Para ganar, los jugadores deben acertar el número de cuatro cifras y la quinta divulgada en el orden preciso para obtener el premio mayor. Los premios parciales se entregan a quienes acierten las tres últimas cifras, las dos finales o el número final.

Los ganadores deberán mostrar el comprobante original en perfecto estado para reclamar los premios. El tiquete es el soporte válido para las reclamaciones y a la hora de cobrar, debe estar acompañado por el documento de identidad vigente del comprador y el cumplimiento de otros requisitos establecidos para la entrega.