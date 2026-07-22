Números ganadores de la lotería La Antioqueñita Día y Tarde: cifras cargadas de suerte de hoy miércoles, 22 de julio

La Antioqueñita continúa siendo uno de los sorteos más populares entre los aficionados a los juegos de azar en Colombia. Con dos sorteos diarios, esta modalidad ofrece a miles de apostadores la posibilidad de probar su suerte todos los días y optar por premios en efectivo.

En el sorteo de La Antioqueñita Día, realizado este miércoles 22 de julio de 2026, el número favorecido fue 5965, mientras que la balota de La Quinta correspondió al número 6.

Resultados del más reciente sorteo de La Antioqueñita Día

Número ganador: 5965

Quinta balota: 6

Quienes no resultaron ganadores en esta oportunidad aún tienen una nueva posibilidad con La Antioqueñita Tarde, cuyo sorteo se realiza diariamente a las 4:00 p. m., incluidos domingos y días festivos.

Resultados del más reciente sorteo de La Antioqueñita Tarde

Número ganador: Pendiente

Quinta balota: Pendiente

Los resultados oficiales pueden consultarse en tiempo real mediante las transmisiones en vivo del canal de YouTube La Red Gana, donde se anuncian las combinaciones ganadoras una vez finaliza cada sorteo.

La Antioqueñita mantiene una mecánica de juego sencilla, razón por la que se ha consolidado como una de las alternativas preferidas por los apostadores en el país. Además de los sorteos diarios, los participantes suelen consultar los resultados anteriores para verificar sus números o analizar las combinaciones que han salido recientemente.

Si desea conocer los números ganadores de las ediciones más recientes, a continuación encontrará un resumen con los últimos resultados registrados tanto en La Antioqueñita Día como en La Antioqueñita Tarde.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 21 de julio de 2026: 8662 – Quinta balota: 1.

– Quinta balota: Sorteo del 20 de julio de 2026: 4037 – Quinta balota: 1.

– Quinta balota: Sorteo del 19 de julio de 2026: 9634 – Quinta balota: 0.

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 21 de julio de 2026: 5866 – Quinta balota: 3.

– Quinta balota: Sorteo del 20 de julio de 2026: 7214 – Quinta balota: 7.

– Quinta balota: Sorteo del 19 de julio de 2026: 8689 – Quinta balota: 9.

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo el jueves, 23 de julio de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.