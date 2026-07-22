Resultados de las loterías del miércoles 22 de julio: así quedaron El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Este miércoles 22 de julio se realizó una nueva jornada de sorteos de las principales loterías y chances en Colombia. Miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de azar con mayor tradición y popularidad en el país.

Como ocurre cada día, los sorteos despertaron gran expectativa entre quienes probaron suerte con sus números, a la espera de conocer si alguno de ellos resultó ganador en las diferentes modalidades de chance.

Resultados de los sorteos de este miércoles 22 de julio

El Dorado Mañana

Premio mayor: 6643.

La Quinta: 7.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El chance continúa siendo una de las modalidades de juego más populares en Colombia, especialmente en regiones donde las apuestas hacen parte de una tradición arraigada.

Aunque no todos los participantes logran acertar los números ganadores, cada sorteo renueva la ilusión de quienes esperan obtener uno de los premios, manteniendo vivo el interés por estos juegos de azar en todo el país.