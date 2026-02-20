Loterías

Resultados de la lotería Super Astro Sol el viernes 20 de febrero: estos son los afortunados de hoy

Como es usual, en la tarde de este día se jugó la reconocida lotería.

Redacción Loterías
20 de febrero de 2026, 4:06 p. m.
Los resultados de la Lotería Astro Sol.
Los resultados de la Lotería Astro Sol.

Este viernes, 20 de febrero del 2026, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5362 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 0760
  • Los últimos tres dígitos: 760
  • Los últimos dos dígitos: 60
  • El signo zodiacal ganador es: Escorpio

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 19 de febrero
YouTube video hEKR9o13Lvk thumbnail

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos.

Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por mil; quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

Noticias Destacadas