Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 19 de febrero

Por medio de las redes sociales se puede dar seguimiento al sorteo.

Redacción Loterías
19 de febrero de 2026, 10:39 p. m.
La Lotería del Quindío juega cada jueves.
La Lotería del Quindío juega cada jueves. Foto: Montaje El País (Freepik/Lotería del Quindío)

En la noche del jueves 19 de febrero, se llevó a cabo el sorteo número 3003 de la Lotería del Quindío, que entregó un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos al afortunado que acertó las cuatro cifras principales y la serie.

En esta ocasión, el premio mayor se le entregará a los participantes que tengan el número 2139 de la serie 16.

La transmisión oficial del sorteo fue emitida a través del canal regional Telecafé y del perfil oficial de Facebook de la Lotería del Quindío, donde cientos de espectadores siguieron en vivo la emocionante jornada.

YouTube video SV3FhXglklY thumbnail

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío

  • Sorteo del 12 de febrero de 2026: número 9539 de la serie 67.
  • Sorteo del 5 de febrero de 2026: número 7756 de la serie 171.
  • Sorteo del 29 de enero de 2026: número 0923 de la serie 88.

El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 26 de febrero de 2026 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.

Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 12 de febrero

El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente

  • Premio mayor: $ 2.000.000.0000.
  • 1 seco: $300.000.000.
  • 2 secos: $200.000.000.
  • 3 secos: $100.000.000.
  • 8 secos: $50.000.000.
  • 10 secos: $20.000.000.
  • 20 secos: $10.000.000.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

