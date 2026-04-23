Lotería

Lotería del Quindío: este es el número ganador de este jueves 23 de abril

Así fue el sorteo número 3010.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
23 de abril de 2026 a las 10:38 p. m.
Este es el resultado del más reciente sorteo de la Lotería del Quindío.
Este es el resultado del más reciente sorteo de la Lotería del Quindío. Foto: Lotería del Quindío - Getty Images / Montaje. Semana

La noche de este jueves 23 de abril concluyó, como de costumbre, con el esperado sorteo de la Lotería de Quindío, una de las favoritas de los amantes de los juegos de azar por las altas sumas de dinero que puede entregar.

Las balotas comenzaron a saltar cerca de las 10:30 p.m.; minutos después se anunció que el gran ganador de la noche fue el número 7091 de la serie 55. El poseedor de dicho boleto se convirtió en el nuevo millonario de Colombia.

YouTube video CdpdgZ0rgR8 thumbnail

Pero para todas las personas que hayan comprado un boleto distinto al ganador, todavía existen posibilidades de aspirar a alguno de los otros premios que ofrece la Lotería de Quindío, ya que también entrega:

CantidadTipo de PremioValor Individual
1Premio Seco300 Millones
2Premios Secos200 Millones
3Premios Secos100 Millones
8Premios Secos50 Millones
10Premios Secos20 Millones
20Premios Secos10 Millones

Para verificar si es uno de los afortunados ganadores, la Lotería de Quindío recomienda visitar su página web oficial, donde se encuentra la opción “consultar resultados”. Allí debe seleccionar la fecha del sorteo de su boleto, ingresar el número y la serie; posteriormente, la página indicará automáticamente si resultó ganador.