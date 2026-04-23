Lotería del Quindío: este es el número ganador de este jueves 23 de abril

La noche de este jueves 23 de abril concluyó, como de costumbre, con el esperado sorteo de la Lotería de Quindío, una de las favoritas de los amantes de los juegos de azar por las altas sumas de dinero que puede entregar.

Las balotas comenzaron a saltar cerca de las 10:30 p.m.; minutos después se anunció que el gran ganador de la noche fue el número 7091 de la serie 55. El poseedor de dicho boleto se convirtió en el nuevo millonario de Colombia.

Pero para todas las personas que hayan comprado un boleto distinto al ganador, todavía existen posibilidades de aspirar a alguno de los otros premios que ofrece la Lotería de Quindío, ya que también entrega:

Cantidad Tipo de Premio Valor Individual 1 Premio Seco 300 Millones 2 Premios Secos 200 Millones 3 Premios Secos 100 Millones 8 Premios Secos 50 Millones 10 Premios Secos 20 Millones 20 Premios Secos 10 Millones

Para verificar si es uno de los afortunados ganadores, la Lotería de Quindío recomienda visitar su página web oficial, donde se encuentra la opción “consultar resultados”. Allí debe seleccionar la fecha del sorteo de su boleto, ingresar el número y la serie; posteriormente, la página indicará automáticamente si resultó ganador.