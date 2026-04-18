Lotería de Santander, viernes 17 de abril de 2026: número ganador y serie

La Lotería de Santander realizó su último sorteo el viernes, 17 de abril de 2026, dejando resultados que podrían convertir a algún afortunado en nuevo millonario en Colombia. Este sorteo se celebra cada viernes en horas de la noche, aproximadamente a las 11:00 p.m., según el horario nacional.

Quienes participan en este juego lo hacen mediante la compra de un billete completo o una fracción oficial, ya sea en puntos de venta autorizados o a través de internet. Para acceder al premio mayor o a los premios secos, es indispensable que el número y la serie coincidan exactamente. Las instrucciones para reclamar cualquier premio se encuentran en el respaldo del billete.

Esta lotería es una de las alternativas disponibles dentro de los juegos de azar que ofrecen premios de alto valor en distintas categorías. Es importante tener en cuenta que en Colombia estas actividades están bajo la supervisión de Coljuegos. En caso de participar, se recomienda hacerlo únicamente a través de canales oficiales.

Lotería de Santander - 17 de abril de 2026

Número ganador: 1118

Serie: 248

Plan de premios de la Lotería de Santander

No todo se reduce al número ganador. Estos son los montos de los premios secos que entrega la Lotería de Santander. Vale la pena tener presente que este plan de premios es considerado uno de los más llamativos entre las loterías que se juegan en Colombia.

Premio mayor : 6.500 millones de pesos

: 6.500 millones de pesos 1 seco: 700 millones de pesos

700 millones de pesos 2 secos : 500 millones de pesos

: 500 millones de pesos 3 secos : 300 millones de pesos

: 300 millones de pesos 4 secos : 200 millones de pesos

: 200 millones de pesos 7 secos : 100 millones de pesos

: 100 millones de pesos 7 secos : 50 millones de pesos

: 50 millones de pesos 10 secos : 20 millones de pesos

: 20 millones de pesos 15 secos : 10 millones de pesos

: 10 millones de pesos 20 secos: 5 millones de pesos

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Lo que debe hacer si tiene el número ganador en la Lotería de Santander

“Si tu billete es ganador, debes presentar el billete físico en un punto de venta autorizado o en la oficina de la lotería para reclamar el premio. Asegúrate de tener contigo un documento de identificación válido”, explica la Lotería de Santander en su web oficial.