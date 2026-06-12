Resultados de Super Astro Luna del viernes 12 de junio de 2026: estos fueron los números ganadores

En la noche del viernes 12 de junio, se llevó a cabo el sorteo 8149 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

Así quedó el Super Astro Luna: resultados del sorteo de este jueves 11 de junio

En la transmisión oficial, que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 2175, con el signo Sagitario.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

Sorteo del 11 de junio de 2026: número 2205 con el signo Virgo

el signo Sorteo del 10 de junio de 2026: número 0904 con el signo Acuario

número con el signo Sorteo del 9 de junio de 2026: número 6173 con el signo Sagitario

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este sábado, 13 de junio de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece niveles de premios según el número de aciertos:

4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.

gana 42.000 veces el monto apostado. 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.

gana 1.000 veces la apuesta. 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Super Astro Luna jugó este viernes 12 de junio. Foto: Getty Images

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual.