¿Ganó este viernes? Consulte los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 12 de junio

La suerte volvió a jugar este viernes 12 de junio para miles de personas que participaron en los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Como es habitual, los apostadores estuvieron pendientes de los números ganadores con la expectativa de acertar y llevarse alguno de los premios entregados por estas modalidades de juego.

Si realizó una apuesta durante la jornada, es momento de comparar los resultados con su tiquete y verificar si obtuvo algún premio. Recuerde revisar cuidadosamente cada cifra y conservar el comprobante en caso de resultar ganador, ya que será necesario para reclamar el dinero correspondiente.

Resultados de los sorteos del 12 de junio

El Dorado Mañana

Premio mayor: 5997.

La Quinta: 1.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Cada día, estos sorteos reúnen a miles de jugadores en distintas regiones del país, convirtiéndose en una de las opciones de azar más consultadas por quienes buscan probar suerte. Tras la publicación de los resultados, los participantes suelen verificar sus números para conocer si lograron algún acierto.