La suerte repartió millones: resultados de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda de este viernes 5 de junio

La noche de este viernes se realizaron los sorteos de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda, tres de las más tradicionales y seguidas por los colombianos. Cada semana, miles de personas prueban suerte con la esperanza de quedarse con alguno de los millonarios premios que entregan estos juegos de azar.

Los sorteos no solo generan expectativa entre los apostadores habituales, sino también entre quienes adquieren un billete ocasionalmente con la ilusión de cambiar su vida de un momento a otro. En esta oportunidad, las tres loterías volvieron a repartir millonarias sumas de dinero y premios secos en diferentes regiones del país.

Super Astro Luna: los números ganadores del sorteo del 5 de junio de 2026

Resultado de la Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín continúa siendo una de las más atractivas para los colombianos gracias a su premio mayor de 16.000 millones de pesos.

Número ganador: 2924

Serie: 443

Además del premio mayor, este sorteo entrega una amplia bolsa de premios secos que aumenta las posibilidades de ganar para los participantes.

La entidad recordó que quienes resulten favorecidos deben verificar la autenticidad de su billete y conservarlo en perfecto estado para iniciar el proceso de reclamación.

Resultado de la Lotería de Santander

La Lotería de Santander también realizó una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, que suele captar la atención de apostadores en distintas regiones del país.

Número ganador: 0025

Serie: 092

Con décadas de trayectoria, este juego de azar se ha consolidado como uno de los más reconocidos en Colombia y entrega importantes premios en cada jornada.

Los ganadores deberán presentar el billete original y los documentos exigidos por la entidad para reclamar el dinero correspondiente.

Resultado de la Lotería de Risaralda

Por su parte, la Lotería de Risaralda sorteó un premio mayor de más de 2.333 millones de pesos, además de varios premios secos.

Número ganador: 6236

Serie: 025

Este sorteo es uno de los más esperados de la semana por miles de colombianos que siguen de cerca los resultados en busca de una oportunidad para mejorar su situación económica.

Las loterías recuerdan que los premios deben reclamarse dentro de los plazos establecidos por la ley. Para hacerlo, los ganadores deben presentar el billete original en buen estado, una copia de su documento de identidad y cumplir con los procedimientos definidos por cada entidad.