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El Sinuano del 13 de junio: conozca los resultados de los sorteos día y noche de este sábado

En caso de resultar ganadores, los apostadores deberán cumplir con el procedimiento establecido para reclamar sus premios.

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Redacción Loterías
13 de junio de 2026 a las 3:18 p. m.
Descubra si fue ganador de El Sinuano Día o El Sinuano Noche del 13 de junio.
Descubra si fue ganador de El Sinuano Día o El Sinuano Noche del 13 de junio. Foto: Getty Images

Los apostadores de El Sinuano conocieron este sábado 13 de junio los números ganadores de los sorteos Día y Noche, dos de los juegos de chance más seguidos en Colombia y que diariamente generan expectativa entre miles de participantes que esperan acertar la combinación premiada.

Durante la jornada se realizaron los dos sorteos habituales. En la edición de El Sinuano Día, el número favorecido fue el 7379, acompañado de la quinta 5.

Resultados de El Sinuano del 12 de junio

El Sinuano Día

  • Premio mayor: 7379.
  • La Quinta: 5.
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El Sinuano Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Este juego de azar se ha consolidado como una de las opciones preferidas por los aficionados al chance debido a la frecuencia de sus sorteos y a las diferentes modalidades de apuesta que ofrece.

Los jugadores que participaron en los sorteos de este sábado pueden revisar sus tiquetes y confirmar los resultados en los puntos autorizados o en los canales oficiales de consulta.

Con estos resultados concluye una nueva jornada de sorteos de El Sinuano, que volverá a realizar sus ediciones Día y Noche en la próxima fecha, manteniendo la expectativa de quienes buscan que la suerte les sonría con una combinación ganadora.