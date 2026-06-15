Resultado oficial de Super Astro Luna: así quedó el sorteo de este lunes 15 de junio de 2026

Incluso los lunes festivos juega el Super Astro Luna. Este 15 de junio se llevó a cabo el sorteo con la única diferencia que cambió su horario habitual y se jugó sobre las 8:30 de la noche.
La transmisión oficial corrió por cuenta de Canal 1, en su señal principal, con la presencia de los delegados de Coljuegos.
Resultado - Super Astro Luna (15 de junio de 2026)
Número ganador: 9174
Signo: Piscis
Estos fueron los últimos cinco resultados de Super Astro Luna:
- Domingo 14 de junio: 0184, signo Cáncer.
- Sábado 13 de junio: 4152, signo Acuario.
- Viernes 12 de junio: 2175, signo Sagitario.
- Jueves 11 de junio: 2205, signo Sagitario.
- Miércoles 10 de junio: 0904, signo Acuario.
Super Astro Luna un juego de azar muy popular entre los colombianos. Se juega de lunes a sábado a las 10:30 de la noche (y los domingos o festivos a las 8:30 de la noche). La dinámica es idéntica a su hermano menor, el Super Astro Sol.
Para poder jugar debe elegir un número de cuatro cifras y uno de los 12 signos zodiacales. La apuesta mínima es de 500 pesos y la máxima de 10.000 con la posibilidad de ganar 42.000 veces lo apostado por cada persona.