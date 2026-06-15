Resultado oficial de Super Astro Luna: así quedó el sorteo de este lunes 15 de junio de 2026

Incluso los lunes festivos juega el Super Astro Luna. Este 15 de junio se llevó a cabo el sorteo con la única diferencia que cambió su horario habitual y se jugó sobre las 8:30 de la noche.

La transmisión oficial corrió por cuenta de Canal 1, en su señal principal, con la presencia de los delegados de Coljuegos.

Resultados de El Dorado y La Caribeña: estos fueron los números ganadores de este lunes 15 de junio

Resultado - Super Astro Luna (15 de junio de 2026)

Número ganador: 9174

Signo: Piscis

Estos fueron los últimos cinco resultados de Super Astro Luna:

Domingo 14 de junio: 0184, signo Cáncer.

0184, signo Cáncer. Sábado 13 de junio: 4152, signo Acuario.

4152, signo Acuario. Viernes 12 de junio : 2175, signo Sagitario.

: 2175, signo Sagitario. Jueves 11 de junio : 2205, signo Sagitario.

: 2205, signo Sagitario. Miércoles 10 de junio: 0904, signo Acuario.

Super Astro Luna un juego de azar muy popular entre los colombianos. Se juega de lunes a sábado a las 10:30 de la noche (y los domingos o festivos a las 8:30 de la noche). La dinámica es idéntica a su hermano menor, el Super Astro Sol.

Para poder jugar debe elegir un número de cuatro cifras y uno de los 12 signos zodiacales. La apuesta mínima es de 500 pesos y la máxima de 10.000 con la posibilidad de ganar 42.000 veces lo apostado por cada persona.