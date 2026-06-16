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Loterías del martes 16 de junio: estos fueron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Cada jornada reúne a miles de personas que prueban su suerte con la esperanza de acertar los números ganadores.

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Redacción Loterías
16 de junio de 2026 a las 11:06 a. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 16 de junio.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 16 de junio. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este 16 de junio se realizó una nueva jornada de sorteos de algunas de las loterías y chances más populares de Colombia. Miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, con la expectativa de conocer si los números elegidos les permitieron obtener alguno de los premios en juego.

Como ocurre cada día, estos sorteos despiertan gran interés entre los participantes, quienes siguen de cerca los resultados de las diferentes modalidades de juegos de azar que se realizan en el país.

Resultados de los sorteos del 16 de junio

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 8441.
  • La Quinta: 5.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El chance sigue siendo una de las modalidades de juego más populares en Colombia, especialmente en aquellas regiones donde las apuestas forman parte de una tradición arraigada.

Aunque no todos los participantes logran obtener un premio, cada sorteo representa una nueva oportunidad para intentar alcanzar alguno de los incentivos económicos que ofrecen estos juegos de azar.