Números del Baloto: combinación que cayó este miércoles 22 de abril de 2026

El sorteo 2647 del Baloto, realizado este miércoles 22 de abril de 2026, volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia, en una jornada marcada por un acumulado que continúa creciendo. Este juego de azar se realiza tres veces por semana: lunes, miércoles y sábado, consolidándose como uno de los más seguidos en el país.

Resultados del Baloto del 22 de abril de 2026

En esta oportunidad, el acumulado del sorteo tradicional alcanzó los 33.600 millones de pesos, mientras que la modalidad Baloto Revancha llegó a los 21.300 millones de pesos.

Resultados del sorteo del Baloto

Número ganador: 40 - 12 - 36 - 05 - 30

Súper balota: 09

Resultados del sorteo del Baloto Revancha

Número ganador: 29 - 16 - 39 - 11 - 37

Súper balota: 03

Así han sido los últimos resultados del Baloto

El comportamiento reciente de los números evidencia combinaciones variadas, sin una tendencia clara, lo que mantiene la expectativa entre los apostadores.

El Baloto registra resultados sin patrón claro, con un año como límite para cobrar. Foto: Baloto / Getty Images

Últimos 3 Baloto (con súper balota):

20 de abril de 2026: 13 - 33 - 38 - 40 - 41 - 08

18 de abril de 2026: 09 - 16 - 29 - 32 - 33 - 10

15 de abril de 2026: 07 - 11 - 16 - 27 - 28 - 14

Últimos 3 Baloto Revancha (con súper balota):

20 de abril de 2026: 02 - 29 - 30 - 35 - 41 - 01

18 de abril de 2026: 20 - 24 - 27 - 28 - 32 - 13

15 de abril de 2026: 11 - 25 - 29 - 34 - 39 - 13

Quienes resulten ganadores cuentan con un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar su premio. Pasado este tiempo, el dinero no podrá ser entregado.