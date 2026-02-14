Lotería de Risaralda, combinación ganadora del sorteo 2938 del viernes 13 de febrero de 2026

La suerte volvió a rodar en el Eje Cafetero con una nueva edición de la Lotería del Risaralda, que este viernes 13 de febrero de 2026 celebró su sorteo número 2938. Como es habitual, el juego se realizó a las 11:00 de la noche, horario tradicional en el que miles de apostadores esperan conocer si su número fue el favorecido.

Resultado del premio mayor

En esta oportunidad, el número ganador del premio mayor fue el:

Número: 4197

Serie: 280

Un premio mayor de más de 2.333 millones de pesos

El atractivo principal del sorteo 2938 fue su premio mayor, que asciende a 2.333.333.333 pesos colombianos. Esta cifra convierte a la Lotería del Risaralda en una de las opciones más llamativas de los viernes para quienes buscan cambiar su situación económica con un solo número.

Además del premio mayor, el plan de premios contempla una amplia bolsa de incentivos distribuidos en diferentes categorías:

Seco El Gordo de la Risaralda: $300.000.000

$300.000.000 Seco Ángel de la Suerte: $200.000.000

$200.000.000 Seco Mula Millonaria: $150.000.000

$150.000.000 Seco Milagro Millonario: $80.000.000

$80.000.000 Secos Guaca de Oro: $60.000.000 (3 premios)

$60.000.000 (3 premios) Secos Cofre de Diamantes: $50.000.000 (5 premios)

$50.000.000 (5 premios) Secos Trébol de la Fortuna: $40.000.000 (3 premios)

$40.000.000 (3 premios) Secos de Perla: $35.000.000 (5 premios)

$35.000.000 (5 premios) Secos Cosecha Millonaria: $30.000.000 (11 premios)

Esta estructura permite que múltiples billetes resulten beneficiados en cada jornada, más allá del premio principal.

Resultados recientes de la Lotería del Risaralda

En las semanas anteriores, la suerte también dejó números que ya forman parte del historial reciente del sorteo:

6 de febrero de 2026: número 4940 de la serie 280.

número 4940 de la serie 280. 30 de enero de 2026: número 6800 de la serie 143.

número 6800 de la serie 143. 23 de enero de 2026: número 3406 de la serie 277.

Estos resultados muestran la diversidad de combinaciones que han sido favorecidas en el arranque de 2026, manteniendo el interés de los jugadores que semana a semana prueban fortuna.