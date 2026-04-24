Estos son los resultados del sorteo Super Astro Luna de este jueves 23 de abril

Al final del día, mientras unos descansan y otros terminan su jornada laboral o de estudio, hay otros colombianos que sacan un momento para revisar un número que eligieron horas antes.

Super Astro Sol del jueves 23 de abril: estos son los números ganadores

Astro Luna se ha vuelto parte de esa rutina silenciosa que muchos repiten casi sin pensarlo, con la esperanza de que esta vez sí puedan ser los afortunados y ganarse el premio mayor.

Este juego de azar ha logrado mantenerse vigente gracias a su dinámica sencilla, pero también por ese componente adicional que lo diferencia, el signo zodiacal. Para algunos jugadores, no es solo cuestión de números, sino de intuición, fechas especiales o incluso creencias personales que influyen en cada elección.

La mecánica es clara, se debe acertar un número de cuatro cifras junto con un signo del zodiaco. Esa combinación es la que define a los ganadores, haciendo que cada resultado tenga un nivel de dificultad mayor, pero también una emoción distinta frente a otros sorteos tradicionales.

Lotería del Quindío: este es el número ganador de este jueves 23 de abril

Parte de su popularidad radica en lo fácil que es jugar. Astro Luna está disponible en múltiples puntos autorizados en todo el país y también en plataformas digitales, lo que permite que cada vez más personas participen sin necesidad de hacer grandes esfuerzos.

Más allá del resultado, el juego ha encontrado un lugar en la cotidianidad. Es común que surjan comentarios sobre números “repetidos”, signos “con suerte” o recomendaciones entre conocidos, manteniendo viva esa conversación constante alrededor del azar.

Resultados premio lotería Astro Luna

Número ganador: 5904.

Signo: Leo

¿Cómo reclamar el premio de Astro Luna?

Si el resultado coincide, lo más importante es conservar el tiquete original en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar el premio. Antes de hacerlo, se recomienda verificar los números en los canales oficiales para evitar confusiones.

El proceso de pago dependerá del monto ganado. En premios pequeños, el dinero puede reclamarse directamente en el punto de venta autorizado.

Para sumas más altas, será necesario acudir a oficinas del operador, presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para hacer efectivo el cobro.