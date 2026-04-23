Resultados loterías hoy 23 de abril: El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Este 23 de abril llega con una nueva jornada de sorteos que despierta la expectativa de miles de jugadores en Colombia. Como cada día, las miradas están puestas en los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, juegos que se han convertido en parte de la rutina de quienes intentan acertar los números ganadores.

La emoción que rodea estos sorteos radica en la posibilidad constante de ganar, ya que su frecuencia permite que cada día represente una nueva oportunidad. Por eso, muchos participantes siguen atentos a la publicación de los resultados, revisando sus apuestas con la esperanza de que la suerte esté de su lado.

Más allá del resultado, estos juegos mantienen su popularidad gracias a la cercanía que tienen con el público y a la facilidad para participar, lo que los convierte en una opción recurrente para quienes buscan un golpe de suerte en medio de la cotidianidad.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 4399.

La Quinta: 4.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

A lo largo del día se darán a conocer los números ganadores, por lo que se recomienda a los jugadores estar atentos a los canales oficiales para confirmar los resultados y verificar si su apuesta fue acertada.