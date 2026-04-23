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¿Fue su día de suerte? Consulte los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este 23 de abril de 2026

Verifique si es uno de los afortunados ganadores de alguno de los dos sorteos de esta lotería.

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Redacción Loterías
23 de abril de 2026 a las 10:11 a. m.
Lotería La Antioqueñita Día y Noche.
Lotería La Antioqueñita Día y Noche. Foto: Montaje de SEMANA

Entre los juegos de azar más conocidos de Colombia se destaca La Antioqueñita, una lotería que realiza dos sorteos diarios y se ha convertido en una opción popular para quienes sueñan con ganar premios millonarios.

Números del Baloto: combinación que cayó este miércoles 22 de abril de 2026

Tal como lo indica su nombre, es el juego emblemático del departamento de Antioquia y cada día reúne a miles de apostadores que confían en la suerte con la esperanza de cambiar su vida.

En el sorteo número 6455 de la Antioqueñita Día de este jueves, 23 de abril, el número ganador fue 7464, junto con la balota denominada ‘La Quinta’, número 0.

Resultados del sorteo 6455 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 7464
  • Quinta balota: 0
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Si en esta ocasión la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente en la edición de la tarde. Este sorteo se realiza todos los días a las 4:00 p. m., incluidos domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6456 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
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Premio mayor de la Lotería de Manizales: revise si cayó su número este miércoles 22 de abril de 2026

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 22 de abril de 2026: 0981 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 21 de abril de 2026: 1698 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 20 de abril de 2026: 3037 – Quinta balota: 3

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 22 de abril de 2026: 5377 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 21 de abril de 2026: 8116 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 20 de abril de 2026: 7576 – Quinta balota: 6

El próximo sorteo de La Antioqueñita está previsto para realizarse el viernes 24 de abril en sus respectivos horarios, según la versión de la lotería.