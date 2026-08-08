La Antioqueñita Día y Tarde: descubra las combinaciones ganadoras de este sábado, 8 de agosto de 2026

Este sábado, 8 de agosto de 2026, se realizó una nueva jornada del popular sorteo de La Antioqueñita, una de las opciones de juegos de azar que ha ganado gran reconocimiento entre los apostadores en Colombia. Con cada edición, el sorteo despierta el interés de quienes buscan conocer los números favorecidos y la posibilidad de obtener alguno de sus premios.

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

Resultado del Super Astro Luna del martes 7 de agosto de 2026

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

En el sorteo número 6649 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 9059 mientras que la quinta balota fue el 8.

Resultados del sorteo del 8 de agosto – La Antioqueñita Día

Número ganador: 9059

Quinta balota: 8

Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo del 8 de agosto – La Antioqueñita Tarde