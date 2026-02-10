Más de 20.000 millones de pesos sorteó el Baloto este lunes 9 de febrero: revise si sus números acertaron

Este lunes 9 de febrero de 2026, los colombianos tuvieron la oportunidad de ganar uno de los premios más grandes del país en el sorteo del Baloto, que realiza sus sorteos únicamente los lunes, miércoles y sábados.

El número del sorteo fue 2616, y los premios incluían el acumulado del Baloto de 20.400 millones de pesos y la modalidad Baloto Revancha con un acumulado de 14.700 millones de pesos.

Resultados del Baloto del 9 de febrero de 2026

Baloto

El premio mayor del Baloto estuvo disponible para quienes acertaran el número ganador:

Número ganador: 11 - 17 - 20 - 36 - 38

11 - 17 - 20 - 36 - 38 Súper balota: 14

Revancha

Por su parte, el Baloto Revancha, que ofrece un acumulado adicional para los jugadores, presentó los siguientes resultados:

Número ganador: 03- 10 - 15 - 25 - 35

03- 10 - 15 - 25 - 35 Súper balota: 01

Últimos tres sorteos de Baloto

El número del sorteo 2616 definió al ganador del premio mayor. Foto: Getty Images / Baloto

Para quienes deseen comparar sus números, estos son los resultados de los últimos tres sorteos de Baloto y Baloto Revancha, incluyendo la Súper Balota:

Baloto

7 de febrero de 2026: 09 - 12 - 26 - 27 - 31 | Súper balota: 03

4 de febrero de 2026: 16 - 25 - 29 - 36 - 38 | Súper balota: 15

2 de febrero de 2026: 08 - 13 - 18 - 30 - 41 | Súper balota: 12

Baloto Revancha