Lotería de Risaralda: resultado y número ganador del premio mayor del viernes 20 de febrero de 2026

La Lotería del Risaralda realizó este viernes 20 de febrero de 2026 su sorteo número 2939, en una nueva jornada que mantuvo la expectativa entre miles de apostadores en el departamento y otras regiones del país. El premio mayor, fijado en 2.333 millones de pesos, concentró la atención principal de la noche.

Número que se lleva el premio mayor

El resultado ganador del premio mayor fue el:

Número: 0627

Serie: 199

Un premio mayor que supera los 2.300 millones de pesos

El plan de premios de la Lotería del Risaralda vuelve a posicionarse entre los más atractivos del país. Para esta edición, el premio mayor asciende exactamente a 2.333.333.333 pesos, una cifra que puede transformar la vida del afortunado ganador.

Además del premio principal, el sorteo contempla una serie de premios secos que incrementan las oportunidades de ganar. Entre los más destacados se encuentran:

Seco El Gordo de la Risaralda: $300.000.000

$300.000.000 Seco Ángel de la Suerte: $200.000.000

$200.000.000 Seco Mula Millonaria: $150.000.000

$150.000.000 Seco Milagro Millonario: $80.000.000

$80.000.000 Secos Guaca de Oro: $60.000.000 (3 premios)

$60.000.000 (3 premios) Secos Cofre de Diamantes: $50.000.000 (5 premios)

$50.000.000 (5 premios) Secos Trébol de la Fortuna: $40.000.000 (3 premios)

$40.000.000 (3 premios) Secos de Perla: $35.000.000 (5 premios)

$35.000.000 (5 premios) Secos Cosecha Millonaria: $30.000.000 (11 premios)

Esta amplia distribución de incentivos permite que no solo el premio mayor sea protagonista, sino también los múltiples premios secundarios.

Historial reciente de resultados

En las semanas anteriores, la suerte ya había favorecido a distintos números. Estos fueron los más recientes resultados antes del sorteo 2939:

13 de febrero de 2026: número 4197, serie 280

número 4197, serie 280 6 de febrero de 2026: número 4940, serie 280

número 4940, serie 280 23 de enero de 2026: número 3406, serie 277

Cada viernes, a las 11:00 de la noche, el sorteo renueva la ilusión de quienes adquieren su billete con la esperanza de acertar el número ganador.