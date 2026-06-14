En la noche del 13 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo 8150 de Super Astro Luna, uno de los juegos más importantes de las loterías en Colombia.

La transmisión oficial, como de costumbre, se llevó a cabo en Canal 1 y esta fue la combinación ganadora:

Este es el número ganador de la Lotería de Boyacá de este sábado, 13 de junio

Resultado de Super Astro Luna (13 de junio de 2026)

Número ganador: 4152

4152 Signo: Acuario

Resultados de los últimos tres sorteos de Super Astro Luna

Viernes 12 de junio: 2175, signo Sagitario.

Jueves 11 de junio: 2205, signo Sagitario.

Miércoles 10 de junio: 0904, signo Acuario.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual.

El próximo sorteo de Super Astro Luna será este domingo, 14 de junio, a las 8:30 de la noche por Canal 1.