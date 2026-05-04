En la noche de este lunes 4 de mayo, el departamento del Tolima finalizó con el esperado sorteo semanal de su lotería, uno de los favoritos de los ciudadanos, con un premio mayor de 3.500 millones de pesos y más de 13.400 millones en plan premios.

Para la lotería de esta semana se realizó un billete especial, para celebrar el aniversario de la sexta brigada del Ejército Nacional, la cual tiene su sede en la ciudad de Ibagué y se responsabiliza por la protección de 47 municipios del departamento.

“Nos sentimos orgullosos de rendirles homenaje en nuestro billete de la semana, reconociendo su valor y compromiso con la seguridad de todos los tolimenses”, menciona la lotería en sus redes sociales.

Resultados de la Lotería del Tolima el 4 de mayo de 2026

El resultado ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima para el 27 de abril de 2026 fue el número 5514 de la serie 175.

El próximo sorteo de la Lotería de Tolima será el lunes 11 de mayo de 2026.

Últimos resultados de la Lotería del Tolima

27 de abril de 2026: Número 7675 de la serie 127 .

de la serie . 20 de abril de 2026: Número 1438 de la serie 137

de la serie 13 de abril de 2026: Número 8142 de la serie 43.

¿Cómo adquirir el premio de la lotería si gana?

En el caso de ser uno de los ganadores, se debe presentar el billete o fracción (físico o virtual) en la Lotería del Tolima o a alguna agencia distribuidora indicada en el mismo, aunque se debe tener en cuenta las siguientes precisiones:

Pago de aproximaciones: Se pueden cobrar con el lotero de confianza o en la agencia distribuidora de la lotería.

Se pueden cobrar con el lotero de confianza o en la agencia distribuidora de la lotería. Premios menores a $ 5 millones: Diligenciar datos al respaldo del billete y anexar copia de la cédula.

Diligenciar datos al respaldo del billete y anexar copia de la cédula. Premios superiores a $ 5 millones: Adicionalmente al billete o fracción y a la copia de la cédula de ciudadanía, debe ser diligenciado el formato de identificación de ganadores y el formato de verificación de datos. En caso de reclamar el premio por medio de la Lotería del Tolima, se debe anexar el RUT y cuenta bancaria de la persona que reclama el premio.

El tiempo para reclamar el premio de la lotería tiene fecha de vencimiento de un año.