Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 4 de mayo de 2026

Cada lunes, los amantes de los juegos de azar y las loterías se conectan con la transmisión oficial de la Lotería de Cundinamarca, con el fin de conocer el resultado de un nuevo sorteo.
Las loterías en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.
Es importante tener en cuenta que estos juegos de azar a nivel nacional son regulados por Coljuegos y, para evitar ser víctima de estafas, es crucial adquirirlos a través de los puntos oficiales.
El día lunes 4 de mayo de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 8001, de la serie 179.
Resultados del último sorteo de la Lotería de Cundinamarca
Premio mayor de $ 6.000.000.000
- Número 8001 de la serie 179.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca
- Sorteo del 29 de abril de 2026: número 7056 de la serie 076.
- Sorteo del 20 de abril de 2026: número 7706 de la serie 031.
- Sorteo del 13 de abril de 2026: número 1409 de la serie 025.
El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 11 de mayo de 2026 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.
El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente
- Premio mayor: $ 6.000.000.000
- Mega seco: $ 300.000.000
- Super Tunjo: $ 100.000.000
- 5 secos: $ 20.000.000
- 15 secos: $ 10.000.000