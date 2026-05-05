Loterías

Los resultados ganadores de los sorteos El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números de hoy martes, 5 de mayo

La jornada arrojó nuevos ganadores en las principales loterías del país.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
5 de mayo de 2026 a las 11:15 a. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado: resultados ganadores.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado: resultados ganadores. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este 5 de mayo, los sorteos de chances en Colombia volvieron a captar la atención de miles de jugadores que esperaban conocer los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos regionales más populares del país.

Consulte los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes, 5 de mayo de 2026

A lo largo de la jornada, numerosos apostadores estuvieron pendientes de los números ganadores de estas modalidades tradicionales, reconocidas por su amplia presencia y las distintas formas de participación que ofrecen. Como suele ocurrir, los resultados despertaron expectativa en diferentes regiones, especialmente entre quienes prueban suerte diariamente.

Las combinaciones ganadoras ya fueron divulgadas por los operadores oficiales, permitiendo a los participantes verificar si lograron acertar en sus apuestas. En Colombia, los chances continúan posicionándose como una de las dinámicas de juego más extendidas y seguidas por el público, gracias a la frecuencia de sus sorteos y al interés constante que generan.

Para quienes realizaron apuestas, se recomienda consultar los resultados a través de los canales oficiales de cada lotería o en los puntos autorizados, lugares en los que también es posible verificar los números y adelantar el proceso de cobro en caso de haber obtenido un premio.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 9579
  • La Quinta: 0.
YouTube video Oq5MwhasV9U thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente