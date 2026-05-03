Baloto: estos son los resultados del sorteo del sábado 2 de mayo 2026

El Baloto comenzó el mes con uno de los sorteos más esperados por los jugadores en Colombia. Este sábado 2 de mayo se llevó a cabo el sorteo número 2651, recordando que este juego de azar opera únicamente los lunes, miércoles y sábados en todo el país.

Para esta jornada, el acumulado del Baloto alcanzó los 35.200 millones de pesos, mientras que en la modalidad Baloto Revancha la cifra llegó a 22.100 millones de pesos, consolidándose como uno de los premios más altos del momento.

Resultados del sorteo del Baloto del 2 de mayo de 2026

Acumulado de $35.200

Número ganador: 04 - 16 - 25 - 27 - 37

04 - 16 - 25 - 27 - 37 Súper balota: 03

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 2 de mayo de 2026

Acumulado de $22.100 millones

Número ganador: 10-12-13-24-39

10-12-13-24-39 Súper balota: 09

Resultados de chances en Colombia hoy, sábado 2 de mayo: El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Así se han movido los últimos resultados del Baloto

El Baloto comenzó el mes con uno de los sorteos más esperados por los jugadores en Colombia. Foto: Baloto

El comportamiento reciente de las cifras sigue siendo observado de cerca por los apostadores. Estos fueron los números de los últimos tres sorteos del Baloto con súper balota:

27 de abril de 2026: 06 - 11 - 14 - 20 - 22 - 05

06 - 11 - 14 - 20 - 22 - 05 25 de abril de 2026: 01 - 03 - 06 - 08 - 35 - 01

01 - 03 - 06 - 08 - 35 - 01 22 de abril de 2026: 05 - 12 - 30 - 36 - 40 - 09

Por su parte, en Baloto Revancha, los resultados recientes fueron:

27 de abril de 2026: 01 - 13 - 19 - 27 - 28 - 14

01 - 13 - 19 - 27 - 28 - 14 25 de abril de 2026: 12 - 13 - 17 - 25 - 34 - 04

12 - 13 - 17 - 25 - 34 - 04 22 de abril de 2026: 11 - 16 - 29 - 37 - 39 - 03