Baloto: estos son los resultados del sorteo del sábado 2 de mayo 2026

El Baloto comenzó el mes con uno de los sorteos más esperados por los jugadores en Colombia. Este sábado 2 de mayo se llevó a cabo el sorteo número 2651, recordando que este juego de azar opera únicamente los lunes, miércoles y sábados en todo el país.
Para esta jornada, el acumulado del Baloto alcanzó los 35.200 millones de pesos, mientras que en la modalidad Baloto Revancha la cifra llegó a 22.100 millones de pesos, consolidándose como uno de los premios más altos del momento.
Resultados del sorteo del Baloto del 2 de mayo de 2026
Acumulado de $35.200
- Número ganador: 04 - 16 - 25 - 27 - 37
- Súper balota: 03
Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 2 de mayo de 2026
Acumulado de $22.100 millones
- Número ganador: 10-12-13-24-39
- Súper balota: 09
Así se han movido los últimos resultados del Baloto
El comportamiento reciente de las cifras sigue siendo observado de cerca por los apostadores. Estos fueron los números de los últimos tres sorteos del Baloto con súper balota:
- 27 de abril de 2026: 06 - 11 - 14 - 20 - 22 - 05
- 25 de abril de 2026: 01 - 03 - 06 - 08 - 35 - 01
- 22 de abril de 2026: 05 - 12 - 30 - 36 - 40 - 09
Por su parte, en Baloto Revancha, los resultados recientes fueron:
- 27 de abril de 2026: 01 - 13 - 19 - 27 - 28 - 14
- 25 de abril de 2026: 12 - 13 - 17 - 25 - 34 - 04
- 22 de abril de 2026: 11 - 16 - 29 - 37 - 39 - 03