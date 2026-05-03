Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 2 de mayo de 2026

En busca de un golpe de fortuna, muchas personas recurren a diario a los juegos de azar, con la esperanza de que la suerte les sonría y los convierta en ganadores, especialmente en sorteos tradicionales como la lotería.
Resultado de las loterías Chontico Día y Noche del sábado 2 de mayo de 2026
El sábado 02 de mayo de 2026 se realizó una nueva edición del sorteo de este día, que dejó definido al afortunado número ganador.
En esta ocasión, la Lotería del Cauca entregó su premio mayor, estimado en 8.000 millones de pesos, al billete número 0496, correspondiente a la serie 158.
Ya se conoce el número ganador del sorteo 2607 jugado este sábado 19 de abril. Foto: Lotería del Cauca / Getty Images
Lotería del Cauca: resultado del sorteo 2592
Premio mayor de $ 8.000 millones
Loterías
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- Número 0496 de la serie 158
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Cauca
- Sorteo del 25 de abril de 2026: número 5572 de la serie 090.
- Sorteo del 18 de abril de 2026: número 8454 de la serie 127.
- Sorteo del 11 de abril de 2026: número 3581 de la serie 206.
¿Cómo cobrar los premios de la Lotería del Cauca?
- Aproximaciones: si es ganador de una aproximación, puede acercarse a su lotero de confianza para cambiar las fracciones ganadoras por dinero o por nuevos billetes de la Lotería del Cauca.
- Premios secos: pueden reclamarse en puntos de venta autorizados. El pago se realiza directamente o se remite el billete a la oficina principal para verificación.
- Premios mayores a $ 2.036.000: se requiere presentar el RUT expedido por la Dian, cédula de ciudadanía y el billete original.
- Premio mayor: debe acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete ganador, RUT, certificación de cuenta bancaria y cédula. Tras verificar la autenticidad, se levanta un acta que permite iniciar el proceso de pago.