Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 2 de mayo de 2026

En busca de un golpe de fortuna, muchas personas recurren a diario a los juegos de azar, con la esperanza de que la suerte les sonría y los convierta en ganadores, especialmente en sorteos tradicionales como la lotería.

Resultado de las loterías Chontico Día y Noche del sábado 2 de mayo de 2026

El sábado 02 de mayo de 2026 se realizó una nueva edición del sorteo de este día, que dejó definido al afortunado número ganador.

En esta ocasión, la Lotería del Cauca entregó su premio mayor, estimado en 8.000 millones de pesos, al billete número 0496, correspondiente a la serie 158.

Ya se conoce el número ganador del sorteo 2607 jugado este sábado 19 de abril. Foto: Lotería del Cauca / Getty Images

Lotería del Cauca: resultado del sorteo 2592

Premio mayor de $ 8.000 millones

Número 0496 de la serie 158

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Cauca

Sorteo del 25 de abril de 2026: número 5572 de la serie 090.

Sorteo del 18 de abril de 2026: número 8454 de la serie 127.

Sorteo del 11 de abril de 2026: número 3581 de la serie 206.

¿Cómo cobrar los premios de la Lotería del Cauca?