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Este es el número ganador de Super Astro Luna de este sábado 2 de mayo

Así fue el sorteo número 8108.

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Redacción Loterías
3 de mayo de 2026 a las 6:25 a. m.
Super Astro Luna - 2 de mayo de 2026.
Super Astro Luna - 2 de mayo de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Super Astro Luna.

La noche de este sábado 2 de mayo inició con el sorteo de la lotería Super Astro Luna, una de las favoritas entre los amantes de los juegos de azar debido a las altas sumas de dinero que puede llegar a entregar.

Como de costumbre, las balotas volaron sobre las 11:00 p. m. y rápidamente se dio a conocer que el número ganador es el 1878, del signo Aries.

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Número ganador: 1878- Aries

  • Últimas tres: 878
  • Últimas dos: 78

Super Astro Luna entrega 42.000 veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal, 1.000 veces lo apostado con las tres cifras y el signo o 100 veces lo apostado con dos cifras y el signo.

Si desea más información sobre el sorteo y sus ganadores, la lotería recomienda acceder directamente a su página web oficial, en donde aparece la opción “resultados”; ahí deberá dar clic en “ganadores” y aparecerá toda la información de los juegos más recientes.