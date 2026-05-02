Números ganadores de El Sinuano del sábado 2 de mayo: resultados día y noche

El Sinuano sigue siendo una de las loterías más populares entre miles de jugadores que, a diario, esperan comprobar si la suerte estuvo de su lado.

Este sábado 2 de mayo no fue la excepción: tanto en el sorteo del día como en el de la noche se dieron a conocer los números ganadores que marcaron la jornada.

En el sorteo diurno, los participantes permanecieron atentos desde tempranas horas para conocer los resultados oficiales. Más tarde, el sorteo nocturno volvió a captar la atención de quienes buscan una segunda oportunidad al cierre del día.

Sinuano Día

Número ganador: 8995.

La quinta: 5.

Sinuano Noche

Número ganador: pendiente

La quinta: pendiente

Con el tiempo, El Sinuano se ha consolidado como una de las opciones preferidas en Colombia, gracias a la frecuencia de sus sorteos y la facilidad para participar. Por eso, quienes jugaron este sábado deben revisar con cuidado los resultados oficiales y verificar si sus números coinciden con los ganadores, tanto en la jornada diurna como en la nocturna.