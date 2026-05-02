Lotería Antioqueñita día y tarde: estos son los resultados del 2 de mayo que dejaron nuevos ganadores

La Antioqueñita, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, realizó este 2 de mayo de 2026 sus habituales sorteos en las jornadas del Día y la Tarde, generando expectativa entre miles de apostadores que siguen de cerca cada resultado con la esperanza de acertar el número ganador.

Este es el número ganador de Super Astro Luna de este viernes 1 de mayo

En el sorteo correspondiente al Día, efectuado en horas de la mañana, se reveló el número ganador que rápidamente comenzó a ser consultado por los jugadores en diferentes plataformas digitales y puntos autorizados.

Posteriormente, en la jornada de la tarde, se llevará a cabo el segundo sorteo del día, completando así la dinámica que caracteriza a este popular chance.

Resultados loterías

Resultado Antioqueñita día: 0871

Quinta: 9

Resultado Antioqueñita tarde:

La Antioqueñita se destaca por ofrecer dos oportunidades diarias a sus usuarios, lo que la convierte en una de las opciones preferidas para quienes buscan resultados rápidos.

Su mecánica sencilla permite que los jugadores participen con diferentes combinaciones numéricas, manteniendo el interés constante a lo largo del día.

Para reclamar los premios, los ganadores deben presentar el tiquete original en buen estado en los puntos autorizados, además de cumplir con los requisitos establecidos por el operador. Es clave verificar siempre los resultados a través de canales oficiales para evitar errores o posibles fraudes.

Finalmente, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que participe de estos juegos de manera responsable, recordando que deben ser vistos como una forma de entretenimiento. Mientras tanto, los apostadores ya están atentos a los próximos sorteos, con la ilusión de que la suerte esté de su lado en futuras jornadas.