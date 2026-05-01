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Este es el número ganador de Super Astro Luna de este viernes 1 de mayo

Así fue el sorteo número 8107.

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Redacción Loterías
1 de mayo de 2026 a las 9:07 p. m.
El más reciente sorteo de Super Astro Luna.
El más reciente sorteo de Super Astro Luna. Foto: Creative Getty Images / Logo oficial Super Astro Luna

La noche de este viernes 1 de mayo inició con el sorteo de la lotería Super Astro Luna, una de las favoritas entre los amantes de los juegos de azar debido a las altas sumas de dinero que puede llegar a entregar.

Como de costumbre, las balotas volaron sobre las 8:30 p. m. y rápidamente se dio a conocer que el número ganador es el 3165, del signo Piscis.

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Número ganador: 3165 - Piscis

  • Últimas tres: 165
  • Últimas dos: 65

Super Astro Luna entrega 42.000 veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal, 1.000 veces lo apostado con las tres cifras y el signo o 100 veces lo apostado con dos cifras y el signo.

Si desea más información sobre el sorteo y sus ganadores, la lotería recomienda acceder directamente a su página web oficial, en donde aparece la opción “resultados”; ahí deberá dar clic en “ganadores” y aparecerá toda la información de los juegos más recientes.